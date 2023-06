Bukszpan brązowieje i usycha? Przyczyną może być ćma bukszpanowa. Mamy domowy sposób na pozbycie się ćmy bukszpanowej

To najpiękniejsza roślina kwitnąca w czerwcu. Niech otuli Cię moc lawendy. Jaka ziemia będzie najlepsza do uprawy? Poznaj zasady i ciesz się namiastką Prowansji w swoim domu

Ćma bukszpanowa atakuje nie tylko bukszpan zwyczajny ale wszystkie gatunki buxus. Pozostałe rośliny w ogrodzie są bezpieczne. Żeby ją zwalczyć można wykonać oprysk chemicznym preparatem, który jest do tego przeznaczony. Jednak chemia, to niejedyna forma walki z tym ogrodowym szkodnikiem. Zanim przystąpimy do zwalczania ćmy bukszpanowej warto sprawdzić, czy faktycznie to ten owad zadomowił się w naszym ogrodzie.

Ćma bukszpanowa – objawy. Zanim wykonasz oprysk – sprawdź czy to ten owad zakatował rośliny

Po czym poznać, że bukszpan zaatakowała ćma bukszpanowa? Jednym z objawów jest brązowienie i usychanie rośliny. Oznaką, że ten szkodnik zadomowił się w ogrodzie są także nadgryzione liście oraz wełnista powłoka na roślinie. Oprysk jest najskuteczniejszą metodą walki z ćmą bukszpanową, jednak nie zawsze musimy sięgać po chemiczne środki. Warto wiedzieć, że to co pożera roślinę to nie dorosłe osobniki, a gąsienice, które odżywiają się najmłodszymi pędami i liśćmi bukszpanu. Dlatego początkowo możemy nie zauważyć zniszczeń, ale kiedy w bukszpanie rozgoszczą się już dorosłe formy larw - sieją spustoszenie, które może prowadzić do śmierci krzewu.

Kiedy atakuje ćma bukszpanowa i jak ją rozpoznać?

Ćma bukszpanowa atakuje od wiosny do jesień. Pierwszych osobników można wypatrywać już w kwietniu. Owady najczęściej żerują do września. Niestety ćma bukszpanowa może pojawić się kilka razy w ciągu roku na tym samym krzewie. Dlatego warto kontrolować roślinę i uważnie się jej przyglądać. Jaja ćmy bukszpanowej znajdują się na spodniej części liścia. Są jasnożółte z charakterystyczną kropką. Mają około milimetra średnicy. Otacza je lepki śluz. Gąsienica zaś, mierzy nawet 2 centymetry. Ma charakterystyczne zielono-brązowe, pionowe paski. Przed przepoczwarzeniem się w latającego owada jest prawie cała brązowa. Dorosły osobnik ma jasnobrązowe skrzydła z fioletowo-niebieskim połyskiem oraz białą plamą zajmującą sporą powierzchnię. Jest dość duży – rozpiętość skrzydeł około 40 mm. Jak pisaliśmy wyżej, to nie ćma atakuje bukszpan ale jej larwy. Jednak, jeśli chcemy pozbyć się szkodnika, dorosłe osobniki również trzeba zniwelować.

i Autor: Shutterstock Tak wygląda ćma bukszpanowa

Ćma bukszpanowa – oprysk. Jak zwalczyć ćmę bukszpanową?

Oprysk jest najskuteczniejszą metodą walki z ćmą bukszpanową. Na rynku jest mnóstwo chemicznych preparatów ale są także domowe mikstury, które pomogą nam zwalczyć szkodniki. Z pomocą przychodzi nam ocet i inne składniki które mamy w kuchni.

Domowy oprysk na ćmę bukszpanową. Jak zrobić i stosować?

Octowy oprysk na ćmę bukszpanową jest skuteczną alternatywa dla chemicznych preparatów. Żeby przygotować miksturę trzeba zmieszać 4 łyżki octu z 2 łyżkami oleju oraz 0,5 litra wody. Taką mieszanką dokładnie spryskujemy liście bukszpanu. Po 30 minutach larwy ćmy opadną na ziemię. Po tym czasie trzeba także obficie spłukać roślinę wodą.

