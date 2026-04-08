Chwytaj za atomizer i pryskaj bukszpan. Bez tego oprysku ćma bukszpanowa pokaże Ci środkowy palec i zacznie bajlando na krzewach. Oprysk na ćmę bukszpanową

Ćma bukszpanowa, inwazyjny gatunek z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla bukszpanów w Polsce od 2012 roku.

Larwy ćmy bukszpanowej żerują intensywnie od maja do października, a charakterystyczne pajęczyny i dorosłe motyle to sygnały inwazji.

Skuteczne zwalczanie obejmuje opryski preparatami z bakterią Bacillus thuringiensis lub domową mieszanką sody i płynu do naczyń.

Nasi dziadkowe najpewniej nie mieli pojęcia, czym jest ćma bukszpanowa. W Europie pojawiła się ona około roku 2007, a pierwsze osobniki w Polsce zauważono w roku 2012. Najpewniej trafiła do nas w transporcie z Azji. Od tego czasu ćma bukszpanowa stała się prawdziwym utrapieniem wszystkich działkowców oraz ogrodników. Jest typowym gatunkiem inwazyjnym i sieje prawdziwe zniszczenie. Ćma bukszpanowa atakuje najczęściej bukszpan, ale może żerować również na trzmielinie i ostrokrzewie. Jak w przypadku wielu innych szkodników największym zagrożeniem są larwy złożone wśród pędów oraz liści rośliny. Niszczą one cały układ roślin doprowadzając je do obumarcia. Żerowanie gąsienic ćmy bukszpanowej jest bardzo charakterystyczne. Początkowo gąsienice zjadają tylko wierzchnią warstwę liści, tworząc tzw. "okienka". W miarę wzrostu, zaczynają zjadać całe liście, a nawet korę młodych pędów.

Ćma bukszpanowa atakuje dużymi grupami, a w ciągu jednego roku występują nawet 3 pokolenia. Cechą charakterystyczną, że krzew został zaatakowany przez osobniki ćmy bukszpanowej są białe nicie przypominające pajęczyny, które pokrywają rośliny. W niektórych przypadkach możesz zauważy także dorosłe motyle latające wokół bukszpanu.

Dorosłe osobniki ćmy bukszpanowej mają białe skrzydła z brązową obwódką. Gąsienice z kolei są całe zielone z czarnymi paskami i głową.

Kiedy ćma bukszpanowa żeruje?

Motyle latają od kwietnia/maja do października, składając jaja na spodniej stronie liści bukszpanu. Z jaj wylęgają się gąsienice, które są głównymi szkodnikami. Najintensywniejsze żerowanie gąsienic przypada na okres od maja do października, z przerwami między kolejnymi pokoleniami. Kluczowe jest regularne monitorowanie bukszpanów, zwłaszcza od wczesnej wiosny. Już w kwietniu warto dokładnie sprawdzać krzewy, zaglądając do ich wnętrza, gdzie często ukrywają się młode gąsienice. Szybka interwencja przy pierwszych objawach żerowania jest kluczowa dla uratowania rośliny.

To najskuteczniejszy oprysk na ćmę bukszpanową. Zabija larwy w 3 dni!

Wśród najskuteczniejszych, kupnych preparatów na ćmę bukszpanową wymienia się te, które zawierają bakterie Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dni. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wybierając kupny oprysk na mszyce upewnij się, czy w składzie jest właśnie bakteria Bacillus thuringiensis.

Jedynym skutecznym sposobem na ćmę bukszpanową są opryski.

Jedynym skutecznym sposobem na ćmę bukszpanową są opryski. Jeżeli nie chcesz stosować chemicznych preparatów to zacznij od domowych sposobów. Ogrodnicy na ćmę bukszpanową najczęściej polecają płyn do naczyń i sodę oczyszczoną. Składniki aktywne z tych środków dostają się do układu pokarmowego szkodników i powodują ich śmierć. Aby przygotować oprysk z sody oczyszczonej i płynu do naczyń wystarczy, że wymieszasz te składniki z wodą. Na 5 litrów wody przygotuj pół szklanki płynu do naczyń oraz 3 opakowania sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Wczesnym rankiem wykonaj oprysk. Po kilku godzinach osobniki ćmy bukszpanowej zaczną martwe spadać z roślin. Zbierz je i zniszcz. Oprysk powtarzaj regularnie co kilka tygodni.

8