Szykuj oręż do walki z ćmą bukszpanową. Ten oprysk sprawia, że robaki po 3 dniach padają trupem na glebę. Sposób na ćmę bukszpanową

Ćma bukszpanowa, azjatycki szkodnik, atakuje nie tylko bukszpan, ale też trzmielinę i ostrokrzew, pozostawiając charakterystyczne pajęczynowate powłoki.

Wczesna wiosna to idealny moment na opryski – wypróbuj domowy roztwór octu z wodą i olejem rzepakowym, by skutecznie zwalczyć gąsienice.

Gdy naturalne metody to za mało, sięgnij po preparaty zawierające bakterię Bacillus thuringiensis – to sprawdzona broń przeciwko szkodnikom.

Mieszam z wodą i pryskam bukszpan. Naturalny oprysk na ćmę bukszpanową

Pierwsze osobniki ćmy bukszpanowej pojawiają się na krzewach już wczesną wiosną. Pierwsze tygodnie wiosny to dobry czas na opryski przeciwko tym szkodnikom. Wiele osób myśli, że ćma bukszpanowa atakuje jedynie bukszpan. To prawda, że owady te upodobały się krzewy bukszpanu, ale mogą występować również na trzmielinie oraz na ostrokrzewie. Ćma bukszpanowa to niewielkie gąsienice, które z czasem przeistaczają się w owady. Cechą charakterystyczną występowania ćmy bukszpanowej są białe, wełniste powłoki przypominające pajęczą sieć. Ćma bukszpanowa to gatunek szkodnika, który do Europy przywędrował z Azji, najpewniej podczas transportu. Naturalnym sposobem zwalczania ćmy bukszpanowej jest oprysk z octu. Wymieszaj klasyczny ocet spirytusowy z wodą w stosunku 1:10, możesz dodać również kilka łyżek oleju rzepakowego. Tak przygotowaną mieszanką obficie spryskaj bukszpan. Po około 30 minutach porządnie opłucz krzew silnym strumieniem czystej wody.

Moja ostateczna broń do walki z ćmą bukszpanową. Po niej szkodniki padają trupem

Wśród najskuteczniejszych, kupnych preparatów na ćmę bukszpanową wymienia się te, które zawierają bakterie Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dób. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wybierając kupny oprysk na mszyce upewnij się, czy w składzie jest właśnie bakteria Bacillus thuringiensis.

Jak zabezpieczyć bukszpany przed ćmą bukszpanową?

Przynajmniej raz w tygodniu dokładnie przeglądaj swoje bukszpany, zaglądając głęboko w ich wnętrze. Szukaj zielonych gąsienic, białej pajęczyny, uszkodzonych liści oraz charakterystycznych odchodów przypominających zielone kuleczki. Im wcześniej wykryjesz szkodnika, tym łatwiej będzie go zwalczyć. Jeśli zauważysz pojedyncze gąsienice, możesz je po prostu zebrać ręcznie. Pamiętaj, aby je zgnieść lub wrzucić do pojemnika z wrzątkiem, aby mieć pewność, że nie wrócą. Rozwieś pułapki feromonowe w pobliżu bukszpanów wczesną wiosną (marzec/kwiecień). Pułapki te wabią samce ćmy bukszpanowej, co pozwala monitorować obecność szkodnika i w pewnym stopniu ograniczać jego populację. Wymieniaj wkłady feromonowe co 4-6 tygodni.

Pamiętaj, aby unikać opryskiwania bukszpanów w pełnym słońcu – może to spowodować poparzenia liści i zmniejszyć efektywność preparatu. Kolejnym częstym błędem jest nieregularność inspekcji i oprysków; ćma bukszpanowa ma kilka pokoleń w ciągu roku, więc jednorazowe działanie zazwyczaj nie wystarcza. Nie zapominaj również o dokładnym pokryciu całej rośliny, zwłaszcza jej wnętrza, gdzie gąsienice najchętniej żerują.

