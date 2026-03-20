Azjatycka metoda na zamiokulkasa sprawi, że w kwietniu zobaczysz nowe liście. Ta odżywka sprawi, że zamiokulkas wystrzeli niczym z procy i będzie rósł bardziej zielony

Karolina Piątkowska
2026-03-20 4:15

Wiosenne odżywienie zamiakulkasa. Wszystkie kwiaty wymagają po zimie odpowiedniego traktowania. To czas, gdy należy zintensyfikować podlewania, a także wprowadzić pierwsze nawożenie. Dotyczy to także kwiatów doniczkowych. Znajomy Japończyk pokazał mi, że on wiosną podlewa zamiokulkas taką odżywką. Szybko ja przygotujesz i od razu jest ona gotowa do użytku. Podlewaj tym zamiokulkasa raz w tygodniu, a kwiat Ci za to podziękuję.

Odżywka do zamiokulkasa

Japończycy to mistrzowie ogrodnictwa. Dlatego zawsze chętnie ufam ich wskazówkom. Zamiokulkas to kwiat, który naturalnie pochodzi z lasów tropikalnych Afryki. Świetnie jednak radzi sobie jako roślina doniczkowa. Często nazywany jest kwiatem do opornych ponieważ jest bardzo prosty w pielęgnacji i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Można go przestawiać i całkiem nieźle znosi niewielkie zmiany temperatur. Aby jednak zamiokulkas obficie rósł i wypuszczał nowe liście należy go odpowiednio podlewać i nawozić.

Pierwsze tygodnie wiosny to najlepszy czas na nawożenie kwiatów. W ten sposób wzmocnisz je przed sezonem wegetacji i sprawisz, że lepiej będą rosły i kwitły. W przypadku zamiokulkasa należy pamiętać, że jedna z najważniejszych kwestii jest podlewanie. Zimą w wielu domach dominuje suche powietrze, które nie sprzyja kwiatom doniczkowym. W tym czasie należy regularnie zraszać liście. Raz w tygodniu wstaw zamiokulkasa do wanny i obficie zraszaj go wodą przed około 1 minutę.

Znajomy, japoński ogrodnik pokazał mi również, jak szybko pobudzić zamiokulkasa do wzrostu po zimie. Co do zasady, ogrodnicy wskazują, że domowe odżywki są najlepsze do zamiokulkasa. W przypadku kupnych nawozów istnieje ryzyko przenawożenia. Domowe odżywki do kwiatów zawierają mniejsze stężenie substancji odżywczych, dzięki czemu lepiej sprawdza się w przypadku roślin doniczkowych. Do pielęgnacji zamiokulkasa świetnie sprawdzi się szybka odżywka z wody po gotowaniu ryżu. Do dużego, szklanego słoika wsyp 4 łyżki stołowe surowego ryżu. Zalej go wodą ciepłą wodą i odstaw na około 3 godziny. Po tym czasie dokładnie przecedzić i podlej tym zamiokulkasa. Woda ryżowa zawiera wiele cennych witamin i minerałów, które wzmocnią roślinę. Jest ona bogata przede wszystkim w potas i fosfor, które wzmacniają układ korzeniowy i pobudzają rośliny do lepszego wzrostu.

