Zagotuj i podlej monsterę, a wyrośnie jak na drożdżach. Zazieleni się i wypuści nowe pędy. Domowa odżywka do monstery

Zagotuj i podlej monsterę, a wyrośnie jak na drożdżach. Zazieleni się i wypuści nowe pędy

Monstera stanowi fantastyczną ozdobę wnętrza i jest stosunkowo prosta w pielęgnacji. Jednak jak o każdy kwiat hodowany w domu, tak i o monsterę należy dbać, zapewniając jej odpowiednią ilość składników odżywczych. Każda miłośniczka roślin doniczkowych doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż wiosną pielęgnacja monstery powinna przebiegać nieco inaczej niż w sezonie jesienno-zimowym. To wtedy rośliny doniczkowe dostają sporo naturalnego światła słonecznego i warto to wykorzystać, aby je pobudzić do szybkiego wzrostu i wypuszczania nowych pędów. Tak jest również z uwielbianą przez Polki monsterą. Jeśli chcesz sprawić, że już za kilka tygodni Twoja monstera będzie dumnie prezentować swoje duże, zielone liście i zdobić wnętrza Twojego domu, to zastosuj tę domową odżywkę. Zagotuj w wodzie i podlej monsterę, a wyrośnie jak na drożdżach.

Domowa odżywka do monstery. Jak ją zrobić?

Domową odżywkę do monstery, bogatą w potas, azot i fosfor, czyli składniki niezbędne do zdrowego wzrostu rośliny, przygotujesz samodzielnie. Azot wspomaga wzrost liści, fosfor jest ważny dla korzeni i kwiatów, a potas wzmacnia ogólną kondycję rośliny. Do przygotowania tej domowej odżywki do monstery potrzebujesz zwykłej czarnej herbaty. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę (1 łyżkę liściastej), poczekać aż ostygnie, odcedzić, a następnie użyć jej do podlewania rośliny. Czarna herbata jest znakomitym sposobem na wzmocnienie rośliny.

Pielęgnacja monstery. Jak dbać o roślinę?

Monstera ma swoje wymagania, które dobrze poznać przed jej zakupem. Przede wszystkim jest to gatunek rośliny rozrastający się i warto zadbać o dobrą podpórkę dla niej. Lubi rozproszone światło oraz żyzną glebę o obojętnym pH. Monstera potrzebuje drenażu na dnie doniczki, który zapewnia odprowadzanie nadmiaru wody. Ważnym elementem pielęgnacji monstery jest jej zraszanie. Roślina ta pochodzi z tropikalnego środowiska i potrzebuje regularnego, wodnego deszczu. Jednak tu zwróć uwagę na jeden fakt - do zraszania monstery stosuj jedynie miękką wodę, czyli przegotowaną i odstaną.

