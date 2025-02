Już teraz zakop to w doniczce z zamiokulkasem. Roślina będzie lepiej rosnąć, a liście staną się bardzie zielone i zdrowsze. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Zrób to na początku marca przed wsadzeniem pomidorów do gruntu, a będą rosły jak szalone. Latem będziesz mieć krzaczki pełne pomidorów. Rozsada roślin

Zamiokulkas to tropikalna roślina, która zaskakująco dobrze radzi sobie w polskich domach. Naturalnie występuje na terenach Afryki. Rośnie w klimacie zwrotnikowym i na sawannach. Jako roślina doniczkowa dobrze znosi zmiany pogody. Zimą może jednak zacząć marnieć. Suche powietrze oraz zmiany temperatury nie wpływają dobrze na zamiokulkasa. W sezonie grzewczym wymaga ona regularnego podlewania i zraszania liści. W ten sposób zapewnisz roślinie odpowiedni poziom nawodnienia zarówno w doniczce, jak i w liściach. Początek wiosny to w naszym klimacie start sezonu wegetacji roślin. W tym czasie kwiaty wypuszczają nowe pędy i zawiązują pąki na kwiatostany. Wiosną należy wprowadzać pierwsze nawożenie. Wbrew obiegowej opinii również rośliny doniczkowe wymagają odżywienia. Mają one bowiem ograniczony dostęp do substancji odżywczych. Jeżeli chcesz, aby Twój zamiokulkas lepiej i bujnie rósł musisz dostarczać mu cenne witaminy i minerały z zewnątrz.

Nawożenie kwiatów doniczkowych nie jest skomplikowane i nie musisz sięgać od razu po kupne mieszanki odżywek. Z powodzeniem wystarczą naturalne metody. W domu masz wiele składników, które sprawdzą się do pielęgnacji roślin doniczkowych. Wiele ogrodników poleca do podlewania wodę po gotowaniu warzyw. Jest ona bogata w różnego rodzaju witaminy i minerały. Aby odżywić zamiokulkasa po zimie sprawdzi się również ta domowa odżywka z pestek słonecznika. Wspomagają one zamiokulkasa i sprawią, że kwiat lepiej rośnie. Pestki słonecznika pobudzają procesy wzrostu oraz wpływają na kolor liści. Stają się one bardziej zielone i ciemniejsze. Nawóz z pestek słonecznika do zamiokulkasa możesz stosować na dwa sposoby:

przygotuj garść łusek z pestek słonecznika i zmieszaj je z ziemią w doniczce. Ten sposób użyźni podłoże i sprawi, że będzie ono luźniejsze. Ziemia w doniczce będzie lepiej napowietrzona i dłużej zachowa wilgoć.

nasiona słonecznika dokładnie zmiksuj i zalej wodą. Tak przygotowanym roztworem podlewaj zamiokulkasa raz na dwa tygodnie. Pestki słonecznika dostarczą roślinie potrzebnych mikroelementów i będą one stymulować procesy wzrostu poprzez pojawienie się nowych pędów.

