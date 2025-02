Zawsze na przełomie lutego i marca podlewam tym hortensje. Rosną jakby ktoś je popędzał. Niewiarygodnie duże kwiaty. Nawożenie hortensji na wiosnę

Te kwiaty są jak promienie słońca. W marcu podlewam je domową odżywką a one długo i pięknie kwitną. Naturalny nawóz do żonkili

Wczesną wiosną podlewam tym hortensje. Krzew kwitnie jak szalony

Przygotowanie hortensji do sezonu wegetacji nie jest trudne. Na przełomie lutego oraz marca, gdy temperatury są już stale dodatnie, zdejmujemy zimowe okrycia. Wyjątkiem jest hortensja bukietowa, która nie wymaga okrywania na zimę. Stale monitorujemy pogodę i gdy prognozowane jest jej załamanie ponownie zabezpieczamy krzewy. Początek wiosny to także dobry czas na cięcie hortensji. Usuń stare i przesuszone pędy oraz delikatnie przerzedź krzew. Hortensja ogrodowa kwitnie na zeszłorocznych pędach dlatego w jej przypadku usuwaj tylko stare łodygi. Dzięki temu związane kwiaty będą miały lepszy dostęp do słońca. Wczesna wiosna to czas pierwszego nawożenia. W tym okresie zalecane jest stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu bogatych w azot. Składnik ten poprawia procesy wzrostu oraz kwitnienia, a także bierze udział w procesach fotosyntezy. Do nawożenia hortensji możesz wykorzystać domowe odżywki z fusów z kawy lub skórek po bananach. Oba te składniki zawierają wiele cennych substancji takich jak azot, fosfor oraz potas.

Innym sposobem na wiosenne nawożenie hortensji jest odżywka z płatków owsianych. Ten niecodzienny nawóz dostarczy roślinom wiele cennych składników. Płatki owsiane zawierają potas, fosfor oraz azot. Dodatkowo pozytywnie wpływają na strukturę gleby i zwiększają jej możliwości magazynowania wody. Aby przygotować odżywkę do hortensji należy dokładnie zmielić 1 łyżkę płatków owsianych i zalać je 1 l wody. Do takiej mieszanki trzeba dodać niewielką ilość biohumusu i całość zostawić zostawić na noc. Po tym czasie nawóz do hortensji jest gotowy. Podlewaj tym krzewy raz w tygodniu. Tego rodzaju odżywkę możesz stosować przez cały sezon kwitnienia, aż do jesieni. Pamiętaj, by na przełomie września i października ograniczyć nawożenie, aby pozwolić się roślinom przygotować na sezonu odpoczynku.

Jak podlewać hortensje, aby jeszcze lepiej kwitły?

Gleba wokół hortensji powinna być stale lekko wilgotna. Unikaj jednak sytuacji, gdy wokół krzewu powstają kałuże. Nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni i marnienia rośliny. Wiosną i latem zaleca się podlewania hortensji dwa do trzech razy w tygodniu. Podczas suszy oraz wysokich upałów można robić to częściej. Pamiętaj jednak, by zawsze hortensje podlewać wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy promienie słoneczne są słabsze i nie popalą liści. Do podlewania hortensji, podobnie jak do kwiatów doniczkowych, zaleca się stosowanie miękkiej, odstanej wody. Najlepszym rozwiązaniem jest deszczówka. Pomaga ona w otrzymaniu odpowiedniego pH podłoża, co pozytywnie wpływa na kondycję hortensji.

