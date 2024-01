Dodaję do wody i odstawiam na chwilę. Domowy nawóz do monstery, dzięki któremu rośnie jak szalona. Łodygi uginają się od zielonych liści. Pielęgnacja monstery

Jak pielęgnować monsterę? Dzięki tym poradom Twoja roślina będzie bujnie rosła

Monstera dziurawa to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w polskich domach. Naturalnie pochodzi z obszarów Meksyku oraz Panamy. Nie jest trudna w uprawie i rewelacyjnie sprawdzi się u osób początkujących. Monstera ma swoje wymagania, które dobrze je poznać przed jej zakupem. Przede wszystkim jest to gatunek rośliny rozrastający się i warto zadbać o podpórkę dla niej. Lubi rozproszone światło oraz żyzną glebę o obojętnym pH. Monstera potrzebuje drenażu na dnie doniczki, który zapewnia odprowadzanie nadmiaru wody. Ważnym elementem pielęgnacji monstery jest jej zraszanie. Roślina ta pochodzi z tropikalnego środowiska i potrzebuje regularnego, wodnego deszczu. Zapewnia on jej odpowiedni poziom wilgoci. Do zraszania monstery stosuj jedynie miękką wodę, czyli przegotowaną i odstaną. Dobrym sposobem jest również nawożenie monstery. Nie musisz kupować specjalistycznych preparatów. Najlepszą odżywkę przygotujesz samemu.

Kroję i zalewam wodą. Po dwóch dniach mam rewelacyjny nawóz do monstery

Najlepszym domowym sposobem nawożenia monstery jest skórka od banana. To prawdziwa bomba witaminowa dla każdej rośliny. Zawiera między innymi fosfor i potas, które rewelacyjnie stymulują wzrost monstery. Wzmacnia jej system korzeniowy oraz chroni przed szkodnikami. Wystarczy, że skórkę od banana pokroisz na mniejsze kawałki i zalejesz ciepłą wodą. Całość przelej do słoika, zakręć go i przestaw w ciemnie miejsce na około dwa dni. Po tym czasie nawóz powinien być gotowy. Możesz nim zarówno podlewać monsterę jak i ją zraszać.

