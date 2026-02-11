Gdy zniknie pokrywa śnieżna i wyjdzie słońce spryskaj tym bukszpan. Nie tylko uchroni Cię przed ćmą bukszpanową, ale także wzmocni system korzeniowy

Wiosna to kluczowy czas dla bukszpanu, wymagający odpowiedniej pielęgnacji i ochrony przed szkodnikami.

Ćma bukszpanowa to powszechny szkodnik, którego larwy mogą zimować w krzewach, dlatego wczesna prewencja jest tak ważna.

Poznaj domowe sposoby na ochronę bukszpanu przed szkodnikami i wspieranie jego wzrostu.

Gdy stopnieje śnieg zrób to z bukszpanem

Dla wielu roślin początek wiosny to kluczowy czas w ich pielęgnacji. To właśnie od zabiegów wykonanych o tej porze roku zależy wzrost, kwitnienie oraz owocowanie. Koniec zimy i początek wiosny oznacza zdejmowanie zimowych okryć, pierwsze nawożenie oraz cięcia pielęgnacyjne. W przypadku bukszpanu wiosna to czas intensywnego wzrostu. W tym okresie należy zadbać, aby krzew miał stały dostęp do substancji odżywczych oraz ochronę przed szkodnikami.

Bukszpan wczesną wiosną narażony jest na ataki ćmy bukszpanowej. To powszechny szkodnik, który do Polski trafił stosunkowo niedawno, bo w 2012 roku. Od tego czasy regularnie niszczy bukszpan i prowadzi do całkowitego obumierania krzewów. Larwy ćmy bukszpanowej mogą zimować w krzewach i przetrwać silne mrozy. Dlatego tak ważna jest wczesna prewencja. Pierwszy oprysk na ćmę bukszpanową należy wykonać wczesną wiosną. Ogrodnicy najczęściej polecają oprysk na bazie szarego mydła. Na tarce z dużymi oczkami zetrzyj 100 gramów szarego mydła i wymieszaj je z 5 litrami ciepłej wody. Gdy rozwór ostygnie przelej go do butelki z atomizerem i spryskaj bukszpan. Zabieg wykonuj w bezdeszczowy dzień, aby mieszanka nie została zbyt szybko wypłukana. Szare mydło skutecznie usuwa larwy ćmy bukszpanowej, zatykając ich przetchlinki i prowadzać do unicestwienia całej kolonii. Działanie szarego mydła w ochronie roślin przed szkodnikami zostało wielokrotnie udowodnione naukowo. Między innymi zrobili to badacze z USA w latach 70-tych. Szare mydło zawiera silne kwasy tłuszczowe, które pomagają w zwalczaniu szkodników. Dodatkowo posiada ono właściwości grzybobójcze, które chronią przed atakiem chorób.

Domowy nawóz do bukszpanu. Działa na szkodniki i wspiera rozrost rośliny

Nie tylko szare mydło może pomóc w walce z ćmą bukszpanową. Innym skutecznym sposobem jest ocet. Stosowany rozcieńczony nie tylko odstrasza dorosłe ćmy od krzewu, ale może również działać pozytywnie na roślinę. Aby wykorzystać ocet do odżywienia bukszpanu należy wymieszać go z innymi składnikami. Przygotuj 10 pokruszonych skorupek od jajek i zalej je połową szklanki octu. Całość odstaw na jeden dzień. Przed użyciem rozcieńczaj rozwór z wodą w proporcjach 1 łyżka mieszanki na 1 litr wody. Tak przygotowaną odżywką podlewaj bukszpan raz na dwa tygodnie. Dzięki temu krzew będzie lepiej rósł, a szkodniki będą omijać go szerokim łukiem.