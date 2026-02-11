Wsyp 1 łyżeczkę do wody. Usunie pleśń z doniczek, kiedy tylko spryskasz ziemię. Zabije jej zarodniki i ocali rośliny. Domowy oprysk na pleśń w doniczkach

Biały nalot na ziemi w doniczkach to sygnał ostrzegawczy o błędach w pielęgnacji, często wynikających z nadmiernego podlewania.

Zimą rośliny potrzebują mniej wody, a zbyt duża wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni.

Wsyp 1 łyżeczkę do wody. Usunie pleśń z doniczek, kiedy tylko spryskasz ziemię

Białawy nalot uwidaczniający się na wierzchniej warstwie ziemi w doniczkach naszych roślin to nie tylko zagrożenie, ale przede wszystkim sygnał ostrzegawczy, którego pod żadnym pozorem nie wolno bagatelizować, jeśli zależy nam aby rośliny nie marniały. Bo pleśń w doniczkach to przede wszystkim objaw popełnianych przez nas błędów w pielęgnacji roślin. Wykwity najczęściej pojawiają się w sezonie zimowym i są skutkiem zbyt obfitego podlewania. Otóż przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że zima to okres spoczynku większości roślin, nawet tych doniczkowych i wówczas wymagają zdecydowanie rzadszego i mniej obfitego nawadniania. Zbyt wysoka wilgoć sprawia, że grzyby w ziemi namnażają się bardzo szybko i powodują pleśń na jej wierzchniej warstwie. Oczywiście przyczyn powstawania pleśni w doniczkach jest więcej i warto jak najszybciej ją znaleźć, aby móc skutecznie zwalczyć problem i ocalić roślinę. A jak pozbyć się pleśni z doniczek? To pomoże domowy oprysk odgrzybiający. Wsyp jedną łyżeczkę do wody, a gdy się rozpuści spryskaj zainfekowaną ziemię. Usunie pleśń z doniczek niemal od razu.

Domowy oprysk na pleśń w doniczkach z sody oczyszczonej

Domowy oprysk na pleśń w doniczkach można przygotować na bazie sody oczyszczonej. Jak go przygotować i stosować? Najpierw delikatnie usuń wierzchnią warstwę ziemi z pleśnią. Możesz użyć łyżki lub szpatułki. Wymieszaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w 1 litrze wody. Możesz dodać kilka kropel płynu do naczyń, aby roztwór lepiej przylegał do podłoża. Spryskaj roztworem sody oczyszczonej powierzchnię ziemi w doniczce. Oczywiście uważaj, aby nie przesadzić i nie zamoczyć zbytnio rośliny. Powtarzaj ten zabieg co kilka dni, aż pleśń zniknie. Pamiętaj też, aby obserwować swoją roślinę i ziemię, żeby mieć pewność, że soda oczyszczona nie szkodzi roślinie.

Soda oczyszczona może pomóc w zwalczaniu pleśni, ale nie usuwa przyczyny jej powstawania. Ważne jest, aby zidentyfikować i wyeliminować przyczynę, np. nadmierną wilgotność, słabą wentylację lub słabą jakość ziemi.

