Wsyp 1 łyżeczkę do wody. Usunie pleśń z doniczek, kiedy tylko spryskasz ziemię. Zabije jej zarodniki i ocali rośliny. Domowy oprysk na pleśń w doniczkach

Katarzyna Kustra
2026-02-11 10:27

Walka z pleśnią w doniczkach roślin może wydawać się żmudną pracą. Tak naprawdę pierwszą podstawową kwestią jest ustalenie przyczyny białawego nalotu na wierzchu ziemi naszych roślin. Oprócz tego trzeba też, jak najszybciej pozbyć się wykwitów nim zdążą osłabić rośliny. Domowy oprysk na pleśń w doniczkach przygotujesz z jednej łyżeczki proszku rozpuszczonej w wodzie. Usunie pleśń z ziemi od razu po zastosowaniu.

Pleśń w doniczce. Przyczyny, zapobieganie. Zdjęcia

i

Autor: Getty Images BIały nalot w doniczce to pleśń, podpowiadamy, jak ją zwalczyć.
  • Biały nalot na ziemi w doniczkach to sygnał ostrzegawczy o błędach w pielęgnacji, często wynikających z nadmiernego podlewania.
  • Zimą rośliny potrzebują mniej wody, a zbyt duża wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni.
  • Istnieje prosty, domowy sposób na pozbycie się pleśni. Wystarczy, że wsypiesz 1 łyżeczkę do wody.
  • Chcesz wiedzieć, jaki składnik pomoże Ci usunąć pleśń z doniczek? Przeczytaj artykuł!

Wsyp 1 łyżeczkę do wody. Usunie pleśń z doniczek, kiedy tylko spryskasz ziemię

Białawy nalot uwidaczniający się na wierzchniej warstwie ziemi w doniczkach naszych roślin to nie tylko zagrożenie, ale przede wszystkim sygnał ostrzegawczy, którego pod żadnym pozorem nie wolno bagatelizować, jeśli zależy nam aby rośliny nie marniały. Bo pleśń w doniczkach to przede wszystkim objaw popełnianych przez nas błędów w pielęgnacji roślin. Wykwity najczęściej pojawiają się w sezonie zimowym i są skutkiem zbyt obfitego podlewania. Otóż przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że zima to okres spoczynku większości roślin, nawet tych doniczkowych i wówczas wymagają zdecydowanie rzadszego i mniej obfitego nawadniania. Zbyt wysoka wilgoć sprawia, że grzyby w ziemi namnażają się bardzo szybko i powodują pleśń na jej wierzchniej warstwie. Oczywiście przyczyn powstawania pleśni w doniczkach jest więcej i warto jak najszybciej ją znaleźć, aby móc skutecznie zwalczyć problem i ocalić roślinę. A jak pozbyć się pleśni z doniczek? To pomoże domowy oprysk odgrzybiający. Wsyp jedną łyżeczkę do wody, a gdy się rozpuści spryskaj zainfekowaną ziemię. Usunie pleśń z doniczek niemal od razu.

Domowy oprysk na pleśń w doniczkach z sody oczyszczonej

Domowy oprysk na pleśń w doniczkach można przygotować na bazie sody oczyszczonej. Jak go przygotować i stosować? Najpierw delikatnie usuń wierzchnią warstwę ziemi z pleśnią. Możesz użyć łyżki lub szpatułki. Wymieszaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w 1 litrze wody. Możesz dodać kilka kropel płynu do naczyń, aby roztwór lepiej przylegał do podłoża. Spryskaj roztworem sody oczyszczonej powierzchnię ziemi w doniczce. Oczywiście uważaj, aby nie przesadzić i nie zamoczyć zbytnio rośliny. Powtarzaj ten zabieg co kilka dni, aż pleśń zniknie. Pamiętaj też, aby obserwować swoją roślinę i ziemię, żeby mieć pewność, że soda oczyszczona nie szkodzi roślinie.

Soda oczyszczona może pomóc w zwalczaniu pleśni, ale nie usuwa przyczyny jej powstawania. Ważne jest, aby zidentyfikować i wyeliminować przyczynę, np. nadmierną wilgotność, słabą wentylację lub słabą jakość ziemi.

