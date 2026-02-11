Dodaj ten nietypowy składnik do ciasta na pączki, a już nigdy nie zrobisz inaczej. Pączki będą idealnie złociste i puszyste. Niczym chmurka z niedzianiem rozpływająca się na podniebieniu

Tłusty Czwartek to idealna okazja, by spróbować domowych pączków, które przyniosą szczęście.

Dodatek batatów do ciasta na pączki to sekretny składnik, który zapewni im niezwykłą puszystość i złocisty kolor.

Sprawdź prosty przepis na pączki z batatami i zaskocz swoich bliskich wyjątkowym smakiem!

Dodaj do ciasta na pączki. Sekretny składnik pączków, który sprawia, że są bardziej puszyste

Tłusty czwartek to dzień, w którym nie wolno sobie odmawiać słodkości. Tego dnia wszyscy zajadają się pączkami oraz tradycyjnymi faworkami. Tradycja mówi, że trzeba zjeść przynajmniej jednego pączka, aby przyciągnąć do siebie szczęście oraz pomyślność na cały rok.

Zdecydowana większość osób pączki na tłusty czwartek kupuje w marketach lub w cukierniach. My radzimy spróbować zrobić je samodzielnie. To wcale nie jest trudne. Robiąc pączki własnoręcznie możesz dodać do nich nietypowe składniki, które sprawią, że ciasto będzie jeszcze smaczniejsze. Obecnie w internecie możesz znaleźć dziesiątki różnych wersji na ciasto na pączki. My polecamy dodać tak bataty. Słodkie ziemniaki to prawdziwy game changer. Dodają one nie tylko wyjątkowej puszystości, ale także sprawiają, że ciasta zyskuje złocisty kolor.

Jak zrobić pączki z batatami?

To bardzo proste. Potrzebujesz jedynie:

3 szklanki mąki pszennej

100 ml ciepłego mleka

1 batat

7 gramów suchych drożdży

2 łyżki cukru

20 g roztopionego masła

Przygotowanie ciasta na początki zacznij od batata. Obierz go i ugotuj w niesolonej wodzie. To bardzo ważne. Sól może wpłynąć na smak batatów i sprawić, że w cieście będzie wyczuwalna. Odstaw bataty do wystygnięcia, a następnie ubij je na gładkie purée. Na stolnicy dodaj wszystkie składniki na ciasto na pączki. Wymieszaj i zagnieć mąkę, mleko, cukier i drożdże. Następnie delikatnie dodawaj masę z batatami oraz roztopione masło. Cały czas rozrabiaj ciasto. Gotowe ciasto na pączki powinno być elastycznie, ale nie kleić się do dłoni. Tak przygotowane ciasto odstaw na 1 godzinę do wyrośnięcia. Po tym czasie uformuj z niego niewielkie kulki i wrzucaj do rozgrzanego oleju. Tłuszcz powinien opływać pączki. Zbyt mała ilość oleju sprawi, że pączki nie usmażą się właściwie. Smaż pączki przez kilka minut, a następnie delikatnie je wyjmij i przełóż na ręczniki papierowy, aby ociekły z nadmiaru tłuszczu. Tak przygotowane pączki możesz nadziewać dowolnym nadzieniem.