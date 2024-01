Moja babcia tylko tak smażyła pączki. Dzięki temu każdy mógł je zajadać ze smakiem. Przepis na domowe pączki

Pączki na tłusty czwartek

Tradycja nakazuje, by w tłusty czwartek odpuścić sobie dietę i dać się porwać pączkowemu szaleństwu. To dzień, kiedy jedzeniowe grzeszki zostaną nam wybaczone. Każdy z nas w tłusty czwartek zje przynajmniej jednego pączka, a wielu nawet po kilka sztuk. Pączki ze sklepów czy cukierni to prawdziwe bomby kaloryczne. Jeden pączek ma około 400 kcal. Dodatkowo, jak przestrzegają dietetycy, kupne pączki często smażone są na starym tłuszczu i mogą zawierać w sobie wszelkiego rodzaju alergeny. Wiele osób coraz częściej decyduje się, by samemu smażyć pączki. Jak jednak poradzić sobie z dużą ilością wchłoniętego tłuszczu? Okazuje się, że są domowe sposoby, dzięki którym pączki nie będą chłonęły tłuszczu, przez co będą zdrowsze i mniej kaloryczne.

Sposób, by pączki nie chłonęły tłuszczu! Zrób to przed smażeniem

Jednym z mniej popularnych, a rewelacyjnie skutecznych sposobów, by pączki nie chłonęły tłuszczu jest ich delikatnie obgotowanie przed smażeniem. Wystarczy, że przed wrzuceniem pączków do tłuszczu, umieścisz je w garnku z gotującą się wodą. Obgotuj je ta przez około 2 minuty i dopiero wtedy włóż na rozgrzany tłuszcz. Dzięki wstępnemu gotowaniu zewnętrzna warstwa ciasta delikatnie się zetnie i nie będzie przepuszczała tłuszczu do środka.

