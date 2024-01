Kucharka zdradziła mi sekret chrupiących faworków. Od teraz dodaję to za każdym razem, a faworki rozpływają się w ustach. Sposób na smażenie faworków

Dodaję do wody i odstawiam na chwilę. Domowy nawóz do monstery, dzięki któremu rośnie jak szalona. Łodygi uginają się od zielonych liści. Pielęgnacja monstery

Tłusty czwartek 2024. Przepis na idealne faworki

Faworki to słodka, polska tradycja, która co roku zyskuje nowych fanów. Nic w tym dziwnego, kto bowiem może się oprzeć chrypiącym słodkością. Przepis na faworki najczęściej przekazywany jest w rodzinie z pokolenia na pokolenie i sięga się po niego w okresie karnawału. Jeżeli wierzyć legendzie, to faworki powstały całkowicie przypadkiem. Pewien cukiernik przygotowując pączki przez pomyłkę wrzucił do gorącego oleju wąski pasek ciasta. Podczas smażenia ciasto skręciło się w warkocz, a cukiernik nie chcąc marnować jedzenie wyłowił go i posypał cukrem pudrem. Tak powstał faworek. Sekretem idealnych faworków jest oczywiście ciasto.

Ciasto na faworki to przede wszystkim mąka i żółtka. Niektórzy dodają także spirytus albo ocet, dzięki czemu ciasto ma być bardziej kruche. Aby dodać faworkom kremowości możesz do przepisu dołożyć także śmietanę. Tradycyjne, polskie faworki powinny być smażone w głębokim tłuszczu - najlepiej na smalcu.

Kucharka zdradziła mi sekretny sposób na faworki. Dzięki temu zawsze są mega chrupiące

Jednym z sekretów kucharzy podczas przygotowywania faworków jest piwo. Dodaje się je zamiast spirytusu. Piwo sprawia, że faworki wychodzą bardziej pulchne i mają więcej charakterystycznych bąbli na powierzchni ciasta. Są kruche i rozpływają się w ustach. Odkąd zaczęłam stosować ten trik, to moje faworki zawsze zjadane są z przyjemnością. Na 0,5 kg mąki dodaję około 500 ml piwa pszenicznego i zagniatam tradycyjnie ciasto z żółtkami jajka oraz cukrem i masłem.

