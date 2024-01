W połowie stycznia robię to z gwiazdą betlejemską. W ten sposób na wiosnę wypuszcza nowe liście. Wilczomlecz po świętach

Mieszam ze sobą te 2 banalne składniki i powstaje turbo skuteczna mieszanka do czyszczenia deski sedesowej. Żółte plamy i zacieki zmywają się praktycznie same. Sposób na czyszczenie toalety

Dodaję ten proszek do wody i grudnik wraca do zdrowia. Pomarszczone liście znów są zielone i jędrne. Oto zasady pielęgnacji grudnika

Jak pielęgnować gwiazdę betlejemską po świętach? Dzięki temu zakwitnie na kolejne Boże Narodzenie

Poinsecja czyli inaczej gwiazda betlejemska, a w języku botanicznym wilczomlecz nadobny to zdecydowanie jest z roślin symboli Bożego Narodzenia. Wiele osób często kupuje ją specjalnie na świętach, a po wyrzuca. To ogromny błąd. Gwiazda betlejemska to wieloletnia roślina, która odpowiednio uprawiania może zachwycać przez niejedne święta. Jeżeli chcesz, by Twoja poinsecja kwitła przez wiele lat to przede wszystkim pamiętaj, że ta roślina źle reaguje na pewne rzeczy. Po pierwsze gwiazda betlejemska musi mieć jasne stanowisko oraz źle znosi zmiany temperatur oraz przeciągi. Nie można jej przelać, ale równie niedobre jest jej przesuszenia. Gwiazdę betlejemską po świętach należy trzymać w pobliżu okna ale z daleka od grzejników. W połowie stycznia należy zacząć przygotowywać roślinę do nadchodzącej wiosny.

Zobacz także: Odkąd stosuję ten domowy nawóz moje storczyki rosną jak szalone. Łodygi uginają się od kwiatów, a wystarczyło jedynie zmienić podlewanie. Pielęgnacja storczyków

W połowie stycznia robię to z gwiazdą betlejemską. Poinsecja zaczyna kwitnąć na nowo

W drugiej połowie stycznia lub na początku lutego należy ograniczyć podlewania gwiazdy betlejemskiej. Najlepiej jest w tym okresie przestawić ją w zacienione miejsce i pozwolić roślinie przejść w etap uśpienia. Można w tym czasie przyciąć jej łodygi. Wiosną przesadzam wilczomlecz do większej doniczki i zaczynam proces wzmożonego podlewania. Na przełomie czerwca i lipca wystawiam ją na balkon, gdzie jest przechowywana aż do końca sierpnia. We wrześniu zaczynam proces osłaniania rośliny przed słońcem w godzinach popołudniowych. Dzięki temu gwiazda betlejemska wypuszcza nowe kwiaty, które w pełni rozkwitną na Boże Narodzenie.

Sonda Gwiazda betlejemska czy grudnik? Która roślina podoba Ci się bardziej? Gwiazda betelejmska Grudnik Obie rośliny podobają mi się tak samo