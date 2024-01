Odkąd stosuję ten domowy nawóz moje storczyki rosną jak szalone. Łodygi uginają się od kwiatów, a wystarczyło jedynie zmienić podlewanie. Pielęgnacja storczyków

Jak dbać o storczyki. Wprowadź te zasady, a roślina Ci podziękuje

Storczyki to zdecydowanie jedne najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Ich uprawa nie jest wymagająca, ale potrafi przysporzyć wielu trudności zwłaszcza osobom początkującym. Jedną z najczęściej polecanych odmian storczyka do hodowli domowej jest falenopsis (Phalaenopsis). Ten gatunek nie potrzebuje dużej ilości światła i nie jest tak bardzo wrażliwy na rzadsze podlewanie. Jeżeli chcesz, by Twoja orchidea kwitła przez wiele lat to musisz zadbać o jej prawidłowe warunki. Kupne storczyki warto przesadzić do nowej doniczki. Ostrożnie wyjmij orchidee i przepłucz jej korzenie pod wodą. Możesz również moczyć je w wodzie przez około 10 minut. Sprawi to, że korzenie rośliny będą bardziej odporne na uszkodzenia. Przesadź storczyka do doniczki nieco większej od tej, w której go kupiłeś. Ważne, aby korzenie miały dużo miejsca. W przypadku storczyków skorzystaj ze specjalnego podłoża. Zwykła ziemia doniczkowa nie sprawdzi się tak, ja powinna, Kupne mieszanki do storczyków zawierają wióry z kory, węgiel, a nawet torfowiec i łupiny orzechów. Storczyki najczęściej wymagają przesadzana raz na kilka lat. Należy je regularnie podlewać, jednak pamiętaj, by unikać moczenia liści. Mogą one zacząć gnić.

Obieram, namaczam i podlewam tym storczyki. Moje kwiaty nigdy nie były piękniejsze

W przypadku pielęgnacji storczyków rewelacyjnie sprawdzi się domowa odżywka. Wszystko, czego do niej potrzebujesz to łupiny z cebuli. Są one bogata we wszelkiego rodzaju witaminy oraz minerały takie jak: fosfor, żelazo, potas, magnez, miedź, mangan, wapń, selen, bor oraz witaminy z grupy B, witaminę C oraz witaminę E. Łuski cebuli odstraszają również szkodniki. Jak przygotować domowy nawóz do storczyków z łupin cebuli? Obierz cebulę, a łuski przełóż do słoika. Zalej je litrem ciepłej wody i odstaw na dobę w chłodne i ciemne miejsce. Po tym czasie nawóz należy przecedzić i przelać do konewki. Podlewaj nim storczyki raz w tygodniu.

