Kroję w grube plastry i dodaję do herbaty każdemu domownikowi. Dzięki temu mniej chorujemy i mamy więcej energii. Wzmacnia odporność i obniża cholesterol

Dodaje plasterek do każdej herbaty. Dzięki temu domownicy mniej chorują

Herbatę można łączyć z wieloma składnikami, dzięki którym zyskuje ona dodatkowe właściwości. W sezonie grypy i przeziębień najczęściej polecane jest picie herbaty ze świeżym imbirem. Takie połączenie jest zbawienne dla naszego organizmu. Właściwości imbiru znane są od tysięcy lat i uchodzi on za jeden z najcenniejszych składników medycyny naturalnej. Pochodzi z Azji i jest podstawą tamtejszej kuchni. Dodawanie imbiru do herbaty niesie ze sobą szereg dobroczynnych właściwości. Imbir bogaty jest w witaminy: A, B1, B2, B9, C, E i K, a także minerały takie jak: cynk, fosfor, magnez, miedź, mangan, sód oraz żelazo. Herbata z imbirem skutecznie poprawia odporność, redukuje stany zapalne, a nawet pomaga złagodzić bóle stawów. Dodatkowo imbir pomaga również na problemy żołądkowe, a jego regularne spożywanie obniża poziom złego cholesterolu, poprawia pracę serca i całego układu krwionośnego oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomi cukru u osób chorych na cukrzycę typu 2.

Jak pić herbatę ze świeżym imbirem?

Świeży imbir dokładnie umyj i obierz ze skórki. Ja w domu kroję go na grube plasterki i wrzucam do kubków. Tak przygotowany imbir zalewam lekko przestudzoną herbatą, przykrywam i odstawiam na kilka minut. Aby przygotować prawdziwą bombę na odporność, możesz dodać do takiej herbaty cytrynę oraz miód.

