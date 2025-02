Tłusty czwartek 2025. Najbardziej puszyste pączki na świecie. Wykorzystaj przepis babci i dodaj ten składnik, a pączki nie będą miały sobie równych

Tradycyjne pączki z przepisu babci mogą być jeszcze pyszniejsze, jeśli za ich przygotowanie zabierzemy się dzień wcześniej. Jeśli lubimy eksperymentować i łączyć przepisy, warto dodać do ciasta tangzhong. To mieszanka mąki i wody, którą Japończycy dodają do ciasta na chleb i do innych drożdżowych wypieków. Dzięki specjalnej metodzie ciasto jest bardziej puszyste, wilgotne i dłużej zachowuje świeżość. Tangzhong sprawia, że ciasto łatwiej się wyrabia i zachowuje odpowiedni kształt. W dodatku jest prosty w przygotowaniu.

Najbardziej puszyste pączki na świecie. Wykorzystaj przepis babci i dodaj ten składnik, a pączki nie będą miały sobie równych

Do przygotowania potrzebujemy:20 g mąki pszennej (typ 650) oraz 100 ml wody. W garnku zagotowujemy wodę (powinna mieć około 65 st. C, ważne, żeby jej nie zagotować), następnie dodajemy przesianą mąkę. Mieszamy do połączenia składników (mogą pojawić się małe grudki). Następnie przekładamy tangzhong do miseczki i przykrywamy folią i wkładamy do lodówki na 12 godzin. Następnego dnia przygotowujemy ciasto na pączki według ulubionego przepisu, na koniec łączenia składników dodajemy tangzhong i dalej postępujemy według przepisu.

Smażenie pączków. Co zrobić by nie chłonęły tłuszczu?

Jednym z podstawkowych błędów podczas smażenia pączków jest zbyt niska temperatura oleju. Gdy olej jest zbyt zimny, ciasto chłonie więcej tłuszczu, zanim zdąży się odpowiednio usmażyć. Z kolei zbyt gorący olej może spowodować, że pączki szybko się przypalą na zewnątrz, a w środku pozostaną surowe, co również sprzyja chłonięciu tłuszczu. Utrzymuj temperaturę oleju na poziomie 175-180°C. Użyj termometru kuchennego, aby kontrolować temperaturę. Właściwa temperatura pozwala na szybkie zamknięcie powierzchni pączka, co zapobiega nadmiernemu chłonięciu tłuszczu. Kolejnym błędem jest zbyt luźne ciasto. Rzadkie o wiele szybciej i mocniej „wypija” tłuszcz. Dlatego upewnij się, że ciasto ma odpowiednią konsystencję – nie może być zbyt luźne ani zbyt gęste. Dobrze wyrobione ciasto powinno być elastyczne i gładkie. Pozwól ciastu odpowiednio wyrosnąć przed smażeniem. Dobrze wyrośnięte ciasto jest bardziej odporne na chłonięcie tłuszczu. Po usmażeniu pączków umieść je na papierowych ręcznikach, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Możesz również użyć kratki do pieczenia, aby pączki mogły swobodnie ociekać. Aby pączki nie chłonęły nadmiernie tłuszczu podczas smażenia, warto dodać do ciasta odrobinę wódki, spirytusu, octu lub skrobi ziemniaczanej. Dodanie niewielkiej ilości alkoholu, do ciasta może pomóc w zmniejszeniu chłonięcia tłuszczu. Alkohol powoduje koagulację białek zawartych w cieście, co sprawia, że ciasto staje się bardziej zwarte i mniej porowate. Dzięki temu tłuszcz ma trudniejszy dostęp do wnętrza pączka. Ponadto, alkohol odparowuje podczas smażenia, co pomaga w szybkim zamknięciu powierzchni pączka i sprawia, że chłonie mniej tłuszczu. Podobnie zadziała dodanie łyżeczki octu do ciasta. Ocet wpływa na strukturę glutenu w cieście, co sprawia, że pączki są bardziej puszyste i mniej chłoną tłuszcz. Natomiast mąka ziemniaczana ma właściwości zagęszczające, co sprawia, że ciasto staje się bardziej zwarte i mniej porowate. Dzięki temu pączki mają mniejszą powierzchnię, przez którą tłuszcz może przenikać. Ponadto skrobia dobrze absorbuje wilgoć, co pomaga w utrzymaniu odpowiedniej konsystencji ciasta. Mniej wilgotne ciasto mniej chłonie tłuszcz podczas smażenia. Na każdy kg mąki pszennej dodaj 4 łyżki mąki ziemniaczanej.

