Kolejki w tłusty czwartek? Nie tym razem. Pączki z dostawą nawet w 15 minut

To nietypowe święto rządzi się własnymi prawami, a chęć na pączka pojawia się spontanicznie. W takich momentach liczą się przede wszystkim wygoda, szybkość i dostępność, zwłaszcza gdy tradycyjny zakup oznacza długie kolejki i ograniczony wybór. Tu z pomocą przychodzi Żabka Jush, usługa, dzięki której tradycyjne pączki można zamówić z dostawą pod wskazany adres, nawet w 15 minut.

Jak pokazuje badanie Opinii24 zrealizowane na zlecenie Too Good To Go 90% konsumentów w tłusty czwartek wybiera tradycyjne pączki2, czyli dokładnie takie, jakie są również dostępne w ofercie aplikacji Żabka Jush oraz delio supermarket online.

Jednocześnie Żabka Jush ma też propozycje dla fanów nowoczesnych, nietypowych smaków. Oprócz tradycyjnych wariantów, w asortymencie znajdują się m.in. pączki z pistacją, mango czy kremem ciasteczkowym. Szeroki wybór, w różnych przedziałach cenowych, docenią szczególnie ci, którzy chcą świętować bez kompromisów, bo dla większości Polaków nie kończy się na jednym pączku.

W tym samym badaniu 54% respondentów deklaruje, że zjada od 3 do 5 pączków, kolejne 28% – 2, a 8% przyznaje, że sięga nawet po 6-10. Co istotne, 45% badanych deklaruje, że decyzję o liczbie kupowanych pączków podejmuje spontanicznie, często dopiero w dniu samego święta.3

Szczególnie w dużych miastach, gdzie tempo życia nie zwalnia nawet w tłusty czwartek, coraz częściej liczy się możliwość świętowania na własnych zasadach: wygodnie i bez tracenia czasu. W takich sytuacjach pomocne okazują się rozwiązania, które łączą szybki dostęp z możliwością wyboru i pozwalają uniknąć kolejek. Żabka Jush wpisuje się w ten trend, ułatwiając zamówienie pączków dokładnie wtedy, gdy pojawia się ochota, bez planowania i bez wychodzenia z domu czy biura.