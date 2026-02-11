Odwołaj serwisanta pralki. Smród i pleśń znikną, gdy upierzesz 1 tabletkę. Pralka będzie jak nowa. Sposób na pleśń w pralce

Pralka to idealne środowisko dla pleśni, która powoduje nieprzyjemny zapach i wymaga regularnego czyszczenia.

Istnieje prosty sposób, by przywrócić pralce świeżość: wystarczy wrzucić jeden przedmiot do bębna i uruchomić cykl w 90 stopniach Celsjusza.

Dzięki silnie skoncentrowanym detergentom, ten niewielki przedmiot skutecznie usuwa brud i zarodniki grzybów.

Chcesz poznać ten rewolucyjny sposób na czystą pralkę? Przeczytaj cały artykuł!

Smród i pleśń znikną, gdy upierzesz 1 tabletkę. Pralka będzie jak nowa

Pralka to jeden z najbardziej przydatnych sprzętów AGD w każdym domu. Korzystamy z niej kilka razy w tygodniu. I w związku z tym bardzo ważne jest, aby regularnie czyścić bęben, otaczający go kołnierz, ale też filtry i szufladę pralki. Dzięki temu zachowamy higieniczną czystość urządzenia, a to z pewnością przełoży się na piękny zapach pranych przez nas rzeczy. Niestety pralka to idealne środowisko do rozwoju pleśni. Wilgoć, ciepło wytwarzane po każdym praniu sprzyja grzybom, a te z kolei kiedy się namnożą powodują brzydki zapach wydobywający się z pralki. Stąd też o częstym czyszczeniu pralki nie wolno zapominać. A jak usunąć pleśń i brzydki zapach z pralki? Pomoże w tym kapsułka do zmywarki. Wrzuć do bębna jedną tabletkę i ustaw pralkę na program o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Pralka będzie jak nowa.

Sposób na pleśń w pralce. Czyszczenie kapsułką do zmywarki

Kapsułki do zmywarek mogą skutecznie usunąć nagromadzone zabrudzenia i osady w pralce, w tym również pleśń. W efekcie są świetnym rozwiązaniem, które pomaga w pozbyciu się nieprzyjemnych zapachów z pralki. Wynika to z faktu, że tabletka do zmywarki, choć jest niewielkich rozmiarów, to zawiera silnie skoncentrowane detergenty, które w połączeniu z wysoką temperaturą dosłownie wymiotą brud i zarodki grzyba z wnętrza urządzenia.

Sposób na wyczyszczenie pralki i szuflady

Aby dokładnie wyczyścić pralkę, usunąć z niej pleśń i brzydki zapach należy działać kompleksowo. Zanim podejmiesz się czyszczenia bębna kapsułką od zmywarki, wyjmij szufladę na proszek i dokładnie ją wyczyść z resztek proszku i kamienia. Można do tego użyć sody oczyszczonej lub namoczyć ją w roztworze wody z octem. Nie wolno zapominać o wymyciu gumowego kołnierza pralki, włączając jego zagięcia i szczeliny. Tu doskonale sprawdzi się ocet z dodatkiem olejku herbacianego, które w mig rozprawią się z pleśnią i grzybem. Wystarczy je wymieszać i zwilżoną ściereczką dokładnie wyszorować zakamarki kołnierza. Należy też pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.

