Wrzuć 1 wałek do pralki, jeśli masz psa i nastaw pranie. Ubrania i tekstylia będą idealnie czyste. Zbierze wszystkie kłaki i sierść. Jak pozbyć się sierści podczas prania?

Sierść zwierząt domowych na ubraniach to zmora każdego właściciela, ale istnieje prosty trik, by się jej pozbyć podczas prania.

Wystarczy wrzucić do pralki jeden przedmiot, który zbierze wszystkie kłaczki i włosy z tkanin.

Ten domowy sposób, polecany przez ekspertkę, sprawi, że ubrania będą idealnie czyste.

Dowiedz się, co dodać do prania, by raz na zawsze zapomnieć o sierści!

Wrzuć 1 wałek do pralki, jeśli masz psa i nastaw pranie. Zbierze wszystkie kłaki i sierść

Chyba każdy właściciel czworonoga zna ten problem - wszechobecna sierść w domu. Kłaczki naszego pupila znajdujemy na swoich ubraniach, ale też na pościeli, dywanach, kanapie, kocach czy nawet firankach. Jak się pozbyć sierści psa czy kota z ubrań i tekstyliów? Najpopularniejszą metodą jest ręczne zgarnianie jej za pomocą klejącej roli do ubrań. W przypadku dywanów z kolei często zaleca się odkurzenie ich specjalną szczotką. A co z ubraniami lub innymi tekstyliami domowymi? Oczywiście najłatwiej byłoby je po porostu uprać w pralce z nadzieją, że włoski zwierzaka odejdą od materiałów same. Niestety tak się nie dzieje. Czy w takim razie można usunąć sierść z ubrań czy koca podczas prania w pralce? Jak najbardziej, tylko należy zastosować przy tym jeden trik. Wrzuć do bębna wraz z brudnymi rzeczami jeden wałek i nastaw pranie. Zbierze wszystkie kłaki i sierść, a ubrania będą idealnie czyste.

Jak usunąć sierść podczas prania?

Podczas prania można skutecznie usunąć sierść z ubrań i tekstyliów, ale pod jednym warunkiem. Należy umieścić w bębnie raz z nimi jedną rzecz, która będzie w trakcie prania zbierać kłaczki oraz sierść. Chodzi o zwykły wałek do włosów, taki z rzepami. Trik pokazała na Instagramie ekspertka od porządków, Agnieszka Radzikowska.

Wrzuć zwykły wałek do włosów do pralki i patrz, jak sierść, włosy znikają z ubrań… serio.

- pisze pod nagraniem. Rzep skutecznie wyzbiera wszystkie włosy znajdujące się na pranych rzeczach i nie będziesz musiała ich zgarniać rolką samoprzylepną.

Jak usunąć sierść z dywanu? Pomoże ten domowy sposób

Każdy właściciel czworonoga doskonale zna problem sierści, która zalega na dywanie. Dlatego warto ułatwić sobie zadanie i wypróbować domowy sposób na usuwanie sierści z dywanu. Pomoże soda oczyszczona. Rozsyp proszek na całej powierzchni swojego dywanu, delikatnie go wetrzyj i pozostaw na około 30 minut, po czym odkurz. Soda uniesie włosie, dzięki czemu z łatwością usuniesz z dywanu calutką zalegająca na nim sierść.

Sposób na usunięcie sierści z kanapy

Sposobem, który ułatwi pozbycia się sierści z kanapy, jest użycie popularniej rolki do ubrań. W sieci znaleźć można również trik z gumową rękawiczkę, którą należy zmoczyć w zimnej wodzie i przetrzeć nią tapicerkę. Kłaczki będą się zbierać w mig. Zamiast rękawiczki można zastosować także ściągaczkę do wody.