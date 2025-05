Tylko ten oprysk zadziała na ćmę bukszpanową. Spetryfikuje larwy i zabije je w 3 dni. Bukszpan w końcu będzie mógł swobonie rosnąć

Nauczyciel z technikum męża wskazał, jakie produkty połączyć, by doczyścić przypalony piekarnik. Okazuje się, że ten proszek działa lepiej niż soda oczyszczona. Usuwa brud i spalenizną. Czyszczenie piekarnika

Wśród najskuteczniejszych, kupnych preparatów na ćmę bukszpanową wymienia się te, które zawierają bakterie Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dni. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wybierając kupny oprysk na mszyce upewnij się, czy w składzie jest właśnie bakteria Bacillus thuringiensis.

Co zrobić, aby ćma bukszpanowa nie atakowała roślin?

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to inwazyjny gatunek motyla, który w ostatnich latach stał się poważnym zagrożeniem dla bukszpanów w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Pochodzi z Azji Wschodniej, a konkretnie z Chin, Korei i Japonii, skąd prawdopodobnie została zawleczona do Europy wraz z transportem roślin. Po raz pierwszy zaobserwowano ją w Niemczech w 2006 roku, a następnie szybko rozprzestrzeniła się na inne kraje, w tym Polskę.

Ćma bukszpanowa jest groźna, ponieważ jej larwy żerują na liściach bukszpanu, prowadząc do jego osłabienia, a w konsekwencji nawet do obumarcia. Larwy są bardzo żarłoczne i potrafią w krótkim czasie ogołocić całe krzewy z liści. Dodatkowo, ćma bukszpanowa ma kilka pokoleń w ciągu roku, co oznacza, że może atakować bukszpany przez cały sezon wegetacyjny.

Aby przeciwdziałać atakom ćmy bukszpanowej, można stosować różne metody. Jedną z nich jest regularne monitorowanie bukszpanów pod kątem obecności larw i jaj. W przypadku zauważenia szkodników, można je usuwać ręcznie lub stosować preparaty owadobójcze. Dodatkowo, można stosować pułapki feromonowe, które wabią samce ćmy bukszpanowej, ograniczając ich rozmnażanie. Ważne jest również dbanie o kondycję bukszpanów, poprzez regularne nawożenie i podlewanie, co zwiększa ich odporność na ataki szkodników.