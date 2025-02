Bez tego urządzenia nie wyobrażamy sobie życia. W dzisiejszym świecie ma je każdy

Zalewam wodą i sumiennie podlewam hortensje. Krzew zyskuje nowe życie, kwiatów będzie więcej niż gwiazd na niebie. Odżywka do hortensji, która pobudzi do kwitnienia

Jest kilka bardzo ważnych aspektów, jakimi powinniśmy kierować się przy wyborze słuchawek bezprzewodowych dousznych. Najważniejszym z nich są oczywiście parametry techniczne – dobry i czysty dźwięk oraz właściwe podkreślenie basów. Ważne jest również wyprofilowanie słuchawek. Wiele osób skarży się, że nawet drogie urządzenia wypadają z uszu i korzystanie z nich podczas aktywności fizycznej jest uciążliwe. Na koniec warto sprawdzić czas działania oraz możliwości ładowania urządzenia.

AIRY TWS PRO firmy Teufel to nowoczesne słuchawki douszne, które cechuje wysoka jakość oraz wytrzymałość. Co ważne, są one świetnie wyprofilowane i nawet u osób, które mały z tym problemy, nie powinny wypadać. Ważne jednak, aby słuchawki zakładać nieco pod kątem. Nie powinny być one wkładane pod kątem 90 stopni do ucha, ale nieco niżej. Dzięki temu słuchawka dobrze „siądzie” i nie będzie wypadać podczas użytkowania.

Bardzo ważnym elementem, który wyróżnia AIRY TWS PRO na tle konkurencji jest skutecznie wyciszanie szumów. Dzięki zastosowanej najnowszej technologii – ANC słuchawki świetnie rozpoznają dźwięki otoczenia. Aż 6 mikrofonów zbiera wszystko, co dzieje się wokół. W tych słuchawkach nie umknie Ci żaden szczegół. Co ważne, dźwięk nie skacze podczas ruchu. Cały czas jest równomierny i płynny. To bardzo ważne w przypadku korzystania z urządzenia podczas treningu czy jazdy komunikacją.

AIRY TWS PRO na tle konkurencji wyróżniają się czystym i jakościowym dźwiękiem. W porównaniu z innymi słuchawkami dousznymi mają wysoki poziom głośności, który można w łatwy sposób regulować. Łączą się z urządzeniem automatycznie i są bardzo proste w obsłudze. Co ważne funkcja redukcji szumów może zostać wyłączona. Wystarczy jedynie przez kilka sekund przytrzymać przycisk „redukcji szumów”. AIRY TWS PRO z powodzeniem sprawdzą się także do rozmów telefonicznych. Dźwięk podczas rozmowy jest płynny i także nie wyłapuje hałasów otoczenia.

AIRY TWS PRO mają bardzo dobrą i długotrwałą baterię. Przy włączonej funkcji ANC oraz średniej głośności słuchawki starczają nawet na 4 godziny ciągłego odsłuchu. Jeżeli wyłączymy poszczególne funkcje to czas pracy baterii zostanie wydłużony nawet do 8 godzin. Warto wiedzieć, że słuchawki AIRY TWS PRO doładowują się w etui przez co ich czas pracy jest jeszcze dłuższy jeżeli robisz przerwy w czasie słuchania.