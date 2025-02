To polskie miasto bije rekordy popularności wśród turystów. W lutym otworzy się tu jeden z największych parków rozrywki w Europie

W lutym sypię to obficie wokół krzaczków malin. Latem owocują jak szalone. Wczesnowiosenny nawóz do malin

Z końcem ubiegłego roku Łódź znalazła się na 5 miejscu ulubionych miejsc dziennikarzy brytyjskiego „The Independent”. Reporterzy zachwycali się cenami, zabytkami i pisali, że „nawet Starbucks jest imponujący”. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko Brytyjczycy docenili miasto. Z danych magistratu wynika, że w ubiegłym roku turyści zostawili w Łodzi prawie miliard złotych.

Spis treści

Rekordowy rok turystyczny w Łodzi

Łódź przyciąga turystów nie tylko zabytkami jak np. Pałac Poznańskich, czy jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie, ale także historią, sztuką i festiwalami, których w mieście odbywa się mnóstwo. W 2024 roku w trzydniowym Łódź Summer Festival wzięło udział około pół miliona osób. Dodatkowo takie festiwale, jak Audioriver czy Great September, przyciągnęły tłumy miłośników muzyki z całego świata. Tłumy odwiedziły Łódź także przy okazji Light Move Festival, który od lat łączy historię z nowoczesnością (w 2025 roku, we wrześniu odbędzie się już 15. edycja!). Do festiwali dołączają również jednodniowe koncerty światowych gwiazd. W 2024 roku Atlas Arenę odwiedziło około 800 000 gości, w tym ma być ich około miliona. Z danych przekazanych nam przez łódzki magistrat wynika, że w trakcie festiwali i koncertów w ubiegłym roku obłożenie hoteli było niemal 100 proc., przy średniej całorocznej na poziomie 61,4 proc. (dane STR Global). Średni wydatek turysty na pobyt w Łodzi wynosił 150 złotych za jeden dzień oraz około 350 złotych za dwa dni z noclegiem. Średnia cena noclegu w Łodzi wynosi około 200 zł za noc na osobę. Coraz większą popularnością cieszą się jednak prywatne noclegi, które można zarezerwować w takich aplikacjach jak Booking czy AirBnB. Z tego tytułu turyści zostawili w Łodzi około 200 milionów złotych. Przyjezdni chętnie zostawiają także pieniądze w barach i restauracjach.- Najchętniej odwiedzane są restauracje na ul. Piotrkowskiej oraz w Manufakturze, ale coraz większym zainteresowaniem cieszą się również lokale na Księżym Młynie oraz ul. Włókienniczej. Przyjezdny średnio wydaje na posiłek około 100 zł – informuje UM w Łodzi.

Nowa atrakcja turystyczna w Łodzi. Otwarcie wielkiego parku rozrywki już w lutym

W 2025 roku do licznych atrakcji turystycznych Łodzi dołączy jeden z największych parków rozrywki w Europie. Hopa Lupa otwiera się 14 lutego 2025, liczy 20 000 m2 i znajduje się w Centrum Handlowym Nowa Sukcesja, przy ul. Politechniki 1. Na gości czekają zjeżdżalnie, karuzele i tory przeszkód. Ponadto ogromna strefa parku trampolin o powierzchni 3000 m², z trampolinami, strefami do zbijaka, koszykówki, czy basenem z gąbkami i poduszki powietrzne. Jest także tor gokartowy, automaty do gier oraz strefa Bumper Car, oraz Hopa Lupa Island z torami wodnymi i basenem z piaskiem.

Łódź. Co warto zobaczyć?

Oprócz wymienionych festiwali i parku rozrywki, wizytę w Łodzi warto wzbogacić także o inne atrakcje. Łódź, kojarzona z miastem fabrycznym z czerwonej cegły pięknieje z roku na rok i ma sporo do zaoferowania. W mieście jest około 40 parków, które urzekają przyrodą i spokojem. Warto wybrać się Rezerwatu Przyrody – Las Łagiewnicki, który jest jednym z największych kompleksów miejskich w Europie, na uwagę zasługuje także Ogród Botaniczny oraz ogrody pałacu Herbsta, w którym dziś mieści się Muzeum Sztuki. Pałac znajduje się na Księżym Młynie, niesamowicie zielonej dzielnicy, którą w XIX wieku wybudował Karol Scheibler najbogatszy łódzki przemysłowiec tego okresu. Dziś dzielnica znów tętni życiem i jest jedną łódzkich wizytówek. Jednak nie tylko zieleń może zachwycić w Łodzi. Podczas spaceru po ulicy piotrkowskiej warto zajrzeć do magicznego Pasażu Róży (piszemy o nim Tu), można też usiąść na ławce z Julianem Tuwimem i zapozować do zdjęcia z Misiem Uszatkiem z brązu. Rozrywką dla małych i dużych będzie także wizyta w orientarium w łódzkim ZOO. Znajdziemy tam ponad 35 gatunków zwierząt lądowych oraz 180 gatunków ryb. Znajduje się tu najdłuższy (26 metrów) w kraju tunel podwodny. W siedmiu zbiornikach pływają m.in. jedyne w Polsce ryby gitarowe, unikatowe rekiny brodate oraz płaszczki z ogonami o długości ponad półtora metra. Jedną największych atrakcji jest słoniarnia, gdzie mieszka największy i najstarszy słoń indyjski w Europie — Aleksander. Jeśli wrażeń będzie mało można wybrać się do EC1, czyli Łódzkie Centrum Nauki i Techniki. Mieści się nowoczesne planetarium, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej tworzone przez organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier.

ZOBACZ TEŻ: Gdzie kręcono „Kingsajz”? Tutaj mieściła się „Szuflandia”

Autor: