Posmaruj tym kartkę papieru i połóż w łazience. W jedną noc usunie wszystkie rybiki z pomieszczenia. Sposób na pozbycie sie rybików z łazienki

Czym są rybiki i dlaczego pojawiają się w łazienkach?

Rybiki cukrowe często goszczą w naszych domach. Najczęściej pojawiają się w łazienkach, gdzie panuje wysoka wilgotność. Specjaliści wskazują, że obecność rybików cukrowych może świadczyć o zbyt wysokiej wilgoci w łazience. Czy jednak rybiki są? To niewielkie owady o podłużnych, srebrzystych lub przezroczystych ciałach. Nie stanowią one zagrożenia dla ludzi czy zwierząt domowych. Nie gryzą i nie przenoszą chorób. Rybiki nie są uznawane za pasożyty. Nie znaczy to jednak, że obecność rybików w domu nie wyrządzi żadnych szkód. Owady te mogą niszczyć papierowe wyroby takie jak tapety czy książki. Dodatkowo, podobnie jak mole spożywcze, rybiki mogą zanieczyszczać suchą żywność, w tym mąki oraz kasze.

Rybiki najczęściej żerują w wilgotnych, ciasnych i ciemnych zakamarkach naszego domu. Często zauważalne są w nocy, gdy po zapaleniu światła czmychają szukając ciemności. Można je znaleźć w szczelinach listew przypodłogowych, pod zlewem, czy wokół kabiny prysznicowej.

Posmaruj tym kartkę papieru i połóż w łazience. W jedną noc usunie rybiku cukrowe z Twojego domu

Eksperci wskazują, że w walce z rybikami cukrowymi nie warto sięgać po chemiczne metody. To tylko niepotrzebne zatruwanie swojej przestrzeni. O wiele lepiej sprawdzą się domowe pułapki, które działają na podobnych zasadach, jak te stosowane na mole spożywcze. Nie musisz od razu kupować gotowych pułapek. Wystarczy, że zrobisz je samodzielnie. W walce z rybikami cukrowymi świetnie sprawdzi się kartka papieru posmarowana miodem. Słodzi aromat zwabi rybiki, a klejąca konsystencja uwięzi je na kartce papieru. Rano wystarczy, że uprzątniesz pułapkę i po sprawie. W przypadku dużej inwazji rybików warto sposób ten regularnie powtarzać.

Jak pozbyć się rybików cukrowych z domu?

Inną metodą jest użycie ziemi okrzemkowej, która jest naturalnym środkiem owadobójczym. Rozsyp ją cienką warstwą wzdłuż listew przypodłogowych, pod wanną czy umywalką. Pamiętaj, że ziemia okrzemkowa działa, gdy jest sucha, więc regularnie ją wymieniaj, jeśli zamoknie. Możesz także spróbować użyć zapachów, których rybiki nie lubią, takich jak lawenda, cytryna czy goździki, rozkładając waciki nasączone olejkami eterycznymi w strategicznych miejscach.

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