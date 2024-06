To najskuteczniejsza broń na rybiki cukrowe w łazience. W kilka dni wyeliminuje całą populację rybików w domu. Szybki sposób, by pozbyć się rybików

Wymieszaj to z cukrem pudrem! W kilka dni wybije całą populację rybików z Twojej łazienki

Rybik cukrowy to niewielki owad pokryty charakterystyczną srebrzystą łuską. Potocznie nazywa się go srebrzykiem. Rybiki często pojawiają się w domach i mieszkaniach. Szczególnie upodobały sobie łazienki, gdzie często panuje wilgoć oraz ciemność. Rybiki są bardzo długo żywotne i żyją nawet 8 lat. Bez jedzenia potrafią przeżyć nawet do roku. Cały czas składają jaja i się rozmnażają. Choć nie są niebezpieczne i szkodliwe dla ludzi to warto się ich jednak pozbyć. Wśród najskuteczniejszych sposobów do walki z rybikiem wymienia się kwas borowy. Dokładnie wymieszaj kwas borowy z cukrem pudrem w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszankę rozłóż w zakamarkach łazienki, na przykład w wentylacji lub pod wanną. Już po kilku tygodniach kwas borowy wybije całą populację rybików. Stosując kwas borowy na rybiki uważaj, by dostępu do niego nie miały dzieci oraz zwierzęta domowe.

Ekologiczne sposoby na pozbycie się rybików

Wśród domowych sposobów na rybiki wymienia się uszczelnienie wszelkich otworów, którymi rybiki mogą przedostawać się do pomieszczenia. Ważna jest również wentylacja i dbałość o dobrą jakość powietrza. Jeżeli rybiki już zadomowiły się w łazience to możesz przetestować ekologiczne pułapki. W miejscu, gdzie pojawiają się owady postaw słoik oklejony wewnątrz cukrem lub kawałek papieru polanego miodem. Rybiki zwabione słodkim zapachem wpadną w klejącą pułapkę i nie będą w stanie się uwolnić.

