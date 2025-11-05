Kładę to w łazience, a rybiki uciekają w popłochu. Prosty domowy sposób na rybyki

Katarzyna Kustra
2025-11-05 6:46

Zauważyłaś, ze w Twojej łazience zamieszkały małe robaczki? To zapewne rybiki, które uwielbiają wilgotny klimat i stąd najczęściej możemy je zobaczyć właśnie w naszej łazience. Jak pozbyć się rybików? To proste, gdyż te małe owady nie znoszą jednego zapachu. Nasączam nim chusteczkę i kładę ją w łazience, a rybiki wyniosą się raz na zawsze z Twojego domu i już nigdy do niego nie wrócą.

Sposób na rybiki

Autor: Shutterstock
  • Rybiki cukrowe, choć niegroźne, są uciążliwymi gośćmi w łazience, ceniącymi sobie wilgoć i ciemność.
  • Istnieje prosty i skuteczny domowy sposób, by pozbyć się tych srebrzystych owadów, wykorzystując produkt, którego nie znoszą.
  • Odkryj, jak za pomocą nasączonej chusteczki wygnać rybiki z łazienki i dowiedz się, jak zapobiegać ich powrotom.

Nasączam chusteczkę i kładę ją w łazience. Rybiki uciekają w mig i nie wracają

Wieczorem zauważyłaś małe robaczki w swojej łazience? To najpewniej rybiki cukrowe. Rybik cukrowy to niewielki owad pokryty charakterystyczną srebrzystą łuską. Potocznie nazywa się go srebrzykiem. Rybiki często pojawiają się w domach i mieszkaniach. Szczególnie upodobały sobie łazienki, gdzie często panuje wilgoć oraz ciemność. Rybiki są bardzo długo żywotne i żyją nawet 8 lat. Bez jedzenia potrafią przeżyć nawet do roku. Cały czas składają jaja i się rozmnażają. Choć nie są niebezpieczne i szkodliwe dla ludzi to jednak chyba większość z nas wolałaby się ich pozbyć z domu. Tu warto wykorzystać ocet, którego rybiki po prostu nie znoszą. Nasączam nim bawełniane chusteczki i układam je w miejscach, z których wychodzą rybiki. Te małe owady wyniosą się z łazienki i już nie wrócą.

Domowe sposoby na rybiki

Jeżeli nie chcemy używać octu, alternatywą są zapachy odstraszające rybiki. Skropienie kątów łazienki olejkiem cynamonowym, lawendowym, rozmarynowym, goździkowym lub cytrusowym, a także sokiem z cytryny, również będzie skuteczne. Innym domowym sposobem na rybiki jest kwas borowy. Dokładnie wymieszaj kwas borowy z cukrem pudrem w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszankę rozłóż w zakamarkach łazienki, na przykład w wentylacji lub pod wanną. Już po kilku tygodniach kwas borowy wybije całą populację rybików. Stosując kwas borowy na rybiki uważaj, by dostępu do niego nie miały dzieci oraz zwierzęta domowe. 

Jak zapobiegać pojawieniu się rybików?

Oczywiście oprócz wyżej opisanych sposobów na rybiki warto stosować kilka zasad, które pomogą nam uniknąć ponownego pojawienia się tych małych robaków w domu. Z racji, że lubią one pomieszczenia o wyższej wilgotności, dbaj o ich odpowiednią wentylację i osuszanie zakamarków po kąpieli. Wśród domowych sposobów na rybiki wymienia się uszczelnienie wszelkich otworów, którymi rybiki mogą przedostawać się do pomieszczenia.

RYBIKI