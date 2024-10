Wlej do dziur w ziemi, a nornice wyniosą się raz na zawsze. Działa na nie jak odstraszacz. Sposób na nornice

Wlej kilka kropel tego do płynu do naczyń. Już nigdy nie będziesz musieć szorować. Rozpuści przypalony tłuszcz i resztki jedzenia. Zmywanie naczyń

Wlej do dziur w ziemi, a nornice wyniosą się raz na zawsze. Działa jak odstraszacz

Nornice to gryzonie, które można naprawę często spotkać w polskich ogrodach. Warto wiedzieć, że nornica to szkodnik, który wyjada nasiona, owoce, uszkadza korzenie roślin i cebule kwiatów. Dlatego każdy, kto posiada ogród z warzywami lub owocami, marzy o tym, aby te gryzonie się w nim nie osiedliły i najlepiej, aby omijały go szerokim łukiem. Oczywiście można zapobiec nornicom w ogrodzie, nie stosując zbyt grubej warstwy ściółki na rabatach i grządkach. A co zrobić, gdy już się w nim pojawią? Wówczas w naszych głowach pojawia się pytanie, jak pozbyć się nornicy z ogrodu. Tu warto wykorzystać domowe sposoby na nornice, które są humanitarne, ale skutecznie wygonią szkodnika z naszej posesji. Jednym z nich jest napar z czosnku. Charakterystyczny zapach działa odstraszająco na nornice. Wystarczy pokroić drobno ząbki czosnku, zalać je ciepłą wodą, a gdy przestygnie wlać do dziur w ogrodzie. Nornice wyniosą się z niego raz na zawsze.

Domowy sposób na pozbycie się nornicy z ogrodu

Oprócz zapachu czosnku na nornice odstraszająco działa również zapach kawy czy cynamonu. Dlatego, aby wygonić je z działki, do każdego korytarza wsypujemy po 1 łyżeczce mielonego cynamonu lub fusów z kawy. Skutecznym sposobem na pozbycie się nornic jest obsadzenie ogrodu roślinami, które odstraszają te szkodniki. Są to: czosnek, wilczomlecz, rącznik pospolity, gorczyca, mięta, porzeczka czarna. Podobnie jak krety, nornice nie znoszą hałasu, dlatego warto postawić w swoim ogrodzie odstraszacze dźwiękowe, przygotowane samodzielnie. Wystarczy wkopać w ziemię pod skosem butelkę. Wówczas będzie w nią wpadać wiatr i wydobędzie zwodzący szkodniki dźwięk.