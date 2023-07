Absolutnie skuteczny trik na nornice w ogrodzie. Zwalczysz je w jeden dzień. Wyniosą się i nie wrócą. Humanitarny odstraszacz nornic

Fachowy płyn do czyszczenia fug bez szorowania. W 10 minut będą czyste jak nowe. Domowy i ekologiczny sposób na czyste fugi

Jak pozbyć się nornic z ogrodu, aby nigdy nie wróciły?

Nornice to gryzonie, które w szczególny sposób upodobały sobie ogrody. Niestety nornica to szkodnik, który wyjada nasiona, owoce, uszkadza korzenie roślin i cebule kwiatów. Dlatego każdy, kto posiada ogród z warzywami lub owocami marzy o tym, aby te gryzonie się w nim nie osiedliły. Oczywiście można zapobiec nornicom w ogrodzie, nie stosując zbyt grubej warstwy ściółki na rabatach i grządkach. Skutecznym sposobem na pozbycie się nornic jest obsadzenie ogrodu roślinami, które odstraszają te szkodniki. Są to: czosnek, wilczomlecz, rącznik pospolity, gorczyca, mięta, porzeczka czarna. Podobnie jak krety, nornice nie znoszą hałasu, dlatego warto postawić w swoim ogrodzie odstraszacze dźwiękowe, przygotowane samodzielnie. Wystarczy wkopać w ziemię pod skosem butelkę. Wówczas będzie w nią wpadać wiatr i wydobędzie zwodzący szkodniki dźwięk.

Humanitarny sposób na nornice. Uciekną z ogrodu w jeden dzień

Istnieje jeszcze jeden sposób na pozbycie się nornic z ogrodu. Jeśli zauważysz charakterystyczne dla tych gryzoni tunele, to włóż do środka ząbki czosnku, wysuszone pędy bzu lub liście orzecha włoskiego. Niektórzy polecają również wsypanie cynamonu. Otóż nornice nie znoszą tych zapachów i z pewnością, gdy je wyczują, szybko uciekną z ogrodu. Można również wlać do nory gryzonia wyciąg zalanych ciepłą wodą ząbków czosnku.

