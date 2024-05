Margaret wyjawiła nam, dlaczego dokonała apostazji. Teraz wszystko jest jasne

Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Margaret jakiś czas temu poinformowała, że oficjalnie wypisała się z Kościoła katolickiego. Wokalistka dokonała apostazji, czym pochwaliła się podczas wywiadów udzielanych na tegorocznym Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Na najnowszym wydarzeniu show-biznesowym zapytaliśmy się jej, czym było to podyktowane.

Margaret dokonała apostazji

Artystka w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że dokonała apostazji. Nie identyfikuje się już ona z kościołem. Podczas wywiadu Margaret powiedziała również o tym, iż według niej jest to fair względem tej instytucji.

"No po prostu tym, że od dawna już nie identyfikuje się z tym, czym kościół jest, czym chce być czy co reprezentuje. Ja nie mówię tu o wierze i nie mówię tu o duchowości, której szukam w sobie cały czas. Myślę, że instytucja kościoła jest czymś, z czym ja się bardzo nie zgadzam i wydaje mi się to po prostu fair wobec właśnie tej instytucji, żeby się z niej wypisać, skoro jej nie supportuje i nie uważa się, że to co oni robią, jest ok i tak też zrobiłam" - mówiła Margaret w rozmowie.

Margaret zapytaliśmy również o to, czy taki wypis trudno jest uzyskać i czy musiała przejść dużo papierologii. Okazuje się, że tak. Na szczęście 32-latka wszystko ma już za sobą.

"Tak, no trochę to trwało, ale cieszę się, że już się udało. Mam to" - powiedziała Margaret.

Margaret zaskakuje odważnymi stylizacjami

Margaret to jedna z tych gwiazd, które doskonale wiedzą co jest aktualnie modne. Wokalistka często na imprezach show-biznesowych prezentuje interesujące stylizacje. Niedawno pojawiła się na gali "ShEO Awards 2024". Miała wtedy na sobie brązową suknię wykonaną z cienkiego zamszu. Kreacja więcej odsłaniała, niż zasłaniała, jednak na 32-latce wyglądała rewelacyjnie. Artystka dodała do niej niewielką torebkę marki Fendi. Model tego typu może kosztować na aukcjach vintage nawet kilka tysięcy złotych.

