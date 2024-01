Izabela Janachowska odeszła z "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo, co z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną!

Margaret ma zaledwie 32 lata, a już zdobyła ogromną sympatię odbiorców, zwłaszcza wśród młodych osób. Jej piosenki, szczególnie te "starsze", podbijały listy przebojów, a radia puszczały je na okrągło. Małgorzata Jamroży miewała też parę wpadek, jak wtedy, gdy wystartowała w polskich preselekcjach do Eurowizji, ale najwyraźniej nie udźwignęła presji i "położyła" występ, który był krytykowany w sieci. Jednocześnie Margaret wielokrotnie udowodniła, że potrafi śpiewać na żywo. Ma więc zarówno wielu przeciwników, jak i zwolenników. Poza twórczością, uwagę przykuwa także jej wygląd oraz prezencja sceniczna. Okazuje się, że Margaret zmienia fryzury częściej, niż niektóre gwiazdy partnerów lub partnerki. Aż trudno za tym wszystkim nadążyć! Przejrzeliśmy zdjęcia tylko z ostatniego okresu i jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Ostatnio Margaret znów przeszła metamorfozę, trudno ją nawet rozpoznać.

Margaret próbuje UKRYĆ swój prawdziwy wygląd. To naprawdę ona?! Przecieramy oczy ze zdumienia

Margaret znowu zmieniła fryzurę, o czym w mediach społecznościowych poinformował jej twórca - Bartek Janusz Arka. Jak czytamy, to jego pierwsza przeprowadzona metamorfoza w nowym roku. - Znudziły mi się rudości, a wiecie, że lubię nowości i moje klientki się ze mną nie nudzą. Oto efekty eksperymentów z farbami - napisał. Zamieścił także zdjęcia Margaret. Blond włosy zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się ciemne odcienie z różowym pasemkiem, przypominającym dawne lata i charakterystyczny znak rozpoznawczy Avril Lavigne (tyle że zagraniczna wokalistka pozostała przy blondzie). Co ciekawe, niektórzy fani snują teorie, że Margaret próbuje ukryć swój prawdziwy wygląd, bo zmienia wizerunek naprawdę często. I faktycznie: krótkie blond włosy ala Kożuchowska, długie blond warkoczyki, fryzura w lokach ala Gessler, niebieskie pasemka, różowe pasemka, ciemnoniebieskie długie warkocze, kolor rudy... Można by długo wymieniać. Zresztą, zobaczcie i oceńcie sami.

Galeria zdjęć: Fryzury Margaret. Absolutna metamorfoza