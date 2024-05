Margaret znowu zaszalała ze stylizacją. Zapomniała o staniku?

Wszyscy myśleli, że Prońko i Jeżowska to przyjaciółki. Teraz prawda wyszła na jaw

Margaret wybiera coraz odważniejsze stroje

32-letnia Margaret nie daje o sobie zapomnieć. W piątek wystąpiła podczas pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal. Na scenie zaprezentowała się w stylizacji, która nie pozostawiła zbyt wiele dla wyobraźni. Odważnie skrojony gorset oraz króciutkie spodenki piosenkarka uzupełniła o wysokie kozaki oraz bolerko z futerkiem na rękawach.

W niedzielny poranek piosenkarka gościła w studiu TVN, gdzie razem z Moniką Brodką oraz Rosalie promowała wakacyjny projekt Babie Lato. Wokalistki niedawno zaprezentowały singiel, który jest swoistym hymnem wydarzenia. W programie "Dzień Dobry TVN" opowiedziały o wspólnej pracy nad utworem "Błyszczę".

Margaret podkreślała jak ważna jest łącząca twórców chemia. "Myślę, że w ogóle muzyka jest taką przestrzenią, w której jak jest zły vibe, albo po prostu jakoś nie idzie, to nie idzie i to słuchać. Zdecydowanie musi być chemia" - stwierdziła.

Kreacja Margaret odsłoniła zbyt wiele?

Wybierając stylizację do telewizji, młoda piosenkarka i tym razem postawiła na czerń. Chociaż ubrana była od stóp do głów, to jej kreacja jednocześnie zasłaniała i odsłaniała wszystko. 32-latka ubrana była w dopasowany komplet. Spod cieniutkiej siateczki prześwitywały majtki.

Piosenkarka narzuciła na siebie również obszerną czarną kurtkę, która zakryła górę stylizacji. Gdy Margaret opuściła studio, można było podziwiać jej ubiór w całości. Ozdobny gorset w bieliźnianym stylu nie ukrył za wiele, gdy kurtka odsłoniła pierś wokalistki.

Margaret uwielbia eksperymentować z wyglądem. Nie tylko ze stylizacjami, ale również fryzurami. Od pewnego czasu zachwyca w długich ogniście rudych włosach. Pojawiły się nawet teorie, że próbuje w ten sposób ukryć swój prawdziwy wygląd. I faktycznie: krótkie blond włosy ala Kożuchowska, długie blond warkoczyki, fryzura w lokach ala Gessler, niebieskie pasemka, różowe pasemka, ciemnoniebieskie długie warkocze, kolor rudy... Na głowie 32-latki pojawiało się już wiele kolorów i długości. W której wersji prezentuje się najlepiej?

