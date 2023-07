Ogromna porażka Margaret. Nigdy nie zdobędzie solidnego muzycznego wykształcenia?

Ach, co to był za ślub!

Małgorzata Jamroży, znana szerzej jako Margaret to utalentowana wokalistka, autorka tekstów oraz producentka muzyczna. Urodziła się w Stargardzie Szczecińskim i wychowała okolicznym Ińsku. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Choszcznie w klasie klarnetu i saksofonu. Rozgłos i pieniądze przyniosło jej jednak śpiewanie, które także jest jej pasją. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła studia na Uniwersytecie SWPS na kierunku anglistyki. Po trzech semestrach zrezygnowała z dalszej nauki na tym kierunku. Zapisała się do policealnej Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie, a nawet prowadziła własny blog modowy. Jej zamiłowanie do mody widać zresztą w scenicznych oryginalnych kreacjach.

Niedawno Mrgaret gościła w Esce Rock. Wokalistka była gościem "Melliny" Marcin Meller. Autorka hitów: "Thank You Very Much", „Wasted”, "Cool Me Down" czy "Byle jak" wspominała o wielu traumatycznych doświadczeniach, które przytrafiły jej się z życiu. Wróciła pamięcią do gwałtu, którego padła ofiarą jako 10-latka, opowiedziała również o apostazji, pracy we własnej wytwórni muzycznej Gaja Horbny, swoich zwierzętach i nowej płycie. Prezenter drążył jednak inny temat.

Margaret nie dostała się do szkoły jazzowej. Powód zwala z nóg!

Meller zapytał gwiazdę, dlaczego nie przyjęto jej do wymarzonej szkoły jazzowej. To, co odpowiedziała szokuje? - Bo mam opadającą powiekę… Jak pamiętam, byłam na tych egzaminach, to pani się do mnie odwróciła tyłkiem i powiedziała, że ona nie może na mnie patrzeć, i że mam wrócić jak już nie będzie mi opadała ta powieka. A ja wtedy nie wiedziałam, że im powieka opada - wyznała Margaret w rozmowie z Marcinem Mellerem. Okazuje się, że Margaret, podczas śpiewania, nieświadomie przymykała jedno oko. Odrzucenie jej kandydatury z tak kuriozalnego powodu, musiało być dla młodej wokalistki mocno rozczarowujące. Przyznała również, że od tamtej pory, przez jakiś czas, bacznie zwracała uwagę na swój "feler", starając się panować nad niesforną powieką. Na szczęście mimo nieprzychylności egzaminatorki Margaret wciąż robi karierę.

