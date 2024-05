"Bridgertonowie": wielki hit Netflixa powrócił z kolejnym sezonem

"Bridgertonowie" to serial oparty na powieściach autorstwa amerykańskiej pisarki, która publikuje pod pseudonimem Julia Quinn. Na ekranach można zobaczyć, jak poniekąd wyglądało życie arystokratów w Anglii w czasach regencji.

Co ciekawe, produkcja urzekła wielu nie tylko historią, ale również estetyką - piękne kostiumy i tło całej epoki przyciągają uwagę, a jeśli jesteś wiernym widzem i marzysz o życiu, które prowadzi rodzina Bridgertonów, mamy dobrą informację. Twoje marzenie może zostać spełnione, a wszystko dzięki organizacji pikniku w Poznaniu. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Piknik w stylu Bridgertonów zawita do Poznania. Stolica Wielkopolski zmieni się w prawdziwy arystokracki dwór

"Piknik według Bridgertonów" odbędzie się 8 i 9 czerwca w godzinach 11:00 - 19:00 w Parku Stare Koryto Warty w Poznaniu. Będzie to wyjątkowa okazja do spędzenia wolnego czasu w weekend poza domem.

W dniach 8-9 czerwca Park Stare Koryto Warty przemieni się w miejsce, w którym z chęcią spędziłby popołudnie każdy członek socjety. To oznacza: muzykę na żywo w wykonaniu kwartetu smyczkowego, grę w pall malla, koce oraz kosze piknikowe, orzeźwiające lemoniady oraz wiele innych atrakcji! Wy przynieście wyśmienite humory i tematy do rozmowy - my zadbamy o resztę - informują organizatorzy na Facebooku.

Co ciekawe, to nie jedyna dobra wiadomość dla fanów owego serialu. Do 9 czerwca po ulicach Poznania będzie także kursował tramwaj "Bridgertonowie". Pojazd został przyozdobiony w oryginalny sposób, by pasażerowie mogli poczuć się jak w nowoczesnej karocy.