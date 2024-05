i Autor: Shutterstock

Z babcinego zeszytu

Młoda kapusta z przepisu babci. Babunia robiła najlepszą kapustkę we wsi. Oto co do niej dodawała

Julia Lindi 5:02

Jak zrobić młodą kapustę, żeby była przepyszna? Sięgnąć po przepis babci Zosi, która była mistrzynią w przygotowywaniu kapuścianych potraw. Oprócz młodej kapusty zasmażanej, czy duszonej w śmietanie robiła najpyszniejszą kapustę z koperkiem i boczkiem. Oto jak ją przygotować.