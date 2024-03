Zawsze w marcu wsypuję 5 łyżek do wody i podlewam hortensję. Rośnie jak na szalona i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji na wiosnę

Kalendarz Księżycowy podpowiada, kiedy najlepiej ścinać włosy, jeśli chcemy, by odrastały wolniej lub szybciej. Polega to na synchronizacji fryzur z cyklami księżycowymi. Przycinanie włosów w odpowiednim czasie zgodnie z określonymi fazami Księżyca może zapewnić dłuższe, mocniejsze i bujniejsze pasma.

Obcinam włosy zawsze w tym terminie, dzięki temu rosną gęste i lśniące. Proste zasady pielęgnacji włosów zgodne z fazami Księżyca

Cykl księżycowy i cykl wzrostu włosów idą w parze każdego miesiąca, więc nawet jeśli tego nie zauważysz, Twoja grzywa to zauważy. Włosy wyglądają najzdrowiej podczas nowiu, dzięki dodatkowej wilgoci w środowisku. Pełnia Księżyca to idealny czas na podcięcie, zwłaszcza jeśli masz rozdwojone lub zniszczone końcówki. Dzięki cięciu w czasie pełni włosy odrosną grubsze i zdrowsze. Ubywający Księżyc to dobry moment na strzyżenie, jeśli chcesz zachować kształt fryzury na dłużej. Włosy skrócone w tej fazie, będą odrastały wolniej. Nów Księżyca to czas na farbowanie. Włosy są wtedy nawilżone, dlatego farba szybciej działa i dłużej się trzyma. Kiedy Księżyca zaczyna przybywać, rozpoczyna się czas regeneracji. Wszelkie zabiegi wzmacniające zadziałają najlepiej. To także idealny moment na strzyżenie, jeśli chcesz szybciej uzyskać dłuższe pasma. Rosnący sierp księżyca sprzyja szybkiemu wzrostowi i naprawie włosów, więc wykorzystaj tę okazję, aby albo dokonać metamorfozy, przyciąć suche końcówki o kilka centymetrów, albo zastosować zabiegi odżywcze.

ZOBACZ TEŻ: Wystarczy spalić kilka kulek, by przyciągnąć bogactwo. Oto magiczne właściwości ziela angielskiego

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 10 Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa? Bratek Wrzos Aksamitka Dalej