Olśniewająca metamorfoza fryzury kobiety po 50-tce. Fryzjer nie ufarbował jej siwych odrostów i obciął włosy. Zrobił jej odmładzającą fryzurę dla kobiet po 50-tce

To najpiękniejszy makijaż oczu na świecie. Dodaje zmysłowości i podkreśla seksapil. Jak go zrobić?

Olśniewająca metamorfoza fryzury kobiety po 50-tce. Fryzjer nie ufarbował jej siwych odrostów

Dobrze dobrana fryzura do urody i kształtu twarzy może zdziałać cuda. Chyba przyzna to każda kobieta, która wyszła z salonu z uśmiechem na twarzy. Na Instagramie światowej sławy stylisty, Jacka Martina pojawiła się niesamowita metamorfoza fryzury u kobiety po 50-tce. I można śmiało stwierdzić, że jej nowy wygląd jest znakomitym potwierdzeniem powyższej tezy. Kiedy siada na fotelu fryzjerskim ma siwe odrosty na długości kilku centymetrów. Do tego dłuższe pasma są widocznie przesuszone i zniszczone, przez co nie prezentują się dobrze. Stylista dokładnie przyjrzał się kosmykom swojej klientki i podjął decyzję, że zamiast farbować jej siwe odrosty, radykalnie skróci włosy. Efekt jego pracy zaskoczył kobietę po 50-tce, która była wyraźnie uradowana przeprowadzoną metamorfozą.

Fryzjer obciął jej włosy i zrobił odmładzającą fryzurę dla kobiet po 50-tce

"Moja wspaniała klientka przyleciała do mnie aż z San Francisco, abym dokonał metamorfozy jej fryzury. Cała przemiana trwała aż 7 godzin" - pisze w swoim poście @jackmartincolorist. Stylista w pierwszej kolejności obciął pasma i je wycieniował, aby fryzura była dopasowana do kształtu twarzy kobiety p[o 50-tce. Następnie ufarbował jej włosy na modny siwy kolor, który wspaniale skomponował się z karnacją. Odmładzająca fryzura dla kobiet po 50-tce na siwych włosach sprawiła, że klientka stylisty wygląda 10 lat młodziej.