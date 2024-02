Z tej krótkiej fryzury jest zadowolona każda kobieta po 60-tce. Kobiecość i elegancja w jednym. Odmładzająca fryzura dla kobiet po 60-tce na wiosnę

Z tej krótkiej fryzury jest zadowolona każda kobieta po 60-tce. Kobiecość i elegancja

Zbliżająca się wiosna skłania wiele pań do wizyty u fryzjera. Wtedy pojawia się pytanie: jaka fryzura będzie modna wiosną 2024 i jednocześnie będzie idealna dla kobiet dojrzałych? Fryzjerzy już postawili sprawę jasno i przekonują, że w tej krótkiej fryzurze każda kobieta po 60-tce czuje się niczym królowa stylu. To synonim kobiecości i elegancji, a do tego jest nowoczesna i w sprytny sposób można ją dopasować niemal do każdego kształtu twarzy i typu urody. Chodzi o fryzurę pixie cut z grzywką zaczesaną na bok. Ta fryzura na krótkich włosach to zdecydowany ulubieniec kobiet po 60-tce, gdyż jest niezwykle łatwa w stylizacji, a do tego wspaniale podkreśla urodę i naturalne piękno. Co więcej wiele pań czuje się w tym cięciu znacznie młodziej niż wskazuje na to ich metryka. Komu pasuje odmładzająca fryzura pixie cut?

Odmładzająca fryzura pixie cut. Komu pasuje?

Pixie cut z grzywką na bok to bardzo krótka fryzura damska. Nic dziwnego, że kobiety dojrzałe ją sobie tak upodobały, gdyż może optycznie odjąć nawet 10 lat, dlatego też zyskała miano odmładzającej fryzury. Jak wygląda pixie cut? Włosy na karku i po bokach są strzyżone na bardzo krótko, natomiast na górze głowy pozostają trochę dłuższe. Niejednokrotnie kobiety decydują się na to cięcie z dłuższą grzywką opadającą na czoło i delikatnie zaczesaną na bok. Komu pasuje pixie cut? Fryzura została wprost stworzona dla posiadaczek kwadratowego lub trójkątnego kształtu twarzy. Wspaniale podkreśla kości policzkowe i wyszczupla buzię.