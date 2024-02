i Autor: Shutterstock

Trendy fryzjerskie na wiosnę

Fryzjer alert: kobiety błagają w salonach o tę fryzurę na krótkie włosy na wiosnę 2024. Odmładza o 10 lat. Elegancka i modna fryzura dla kobiet po 60-tce

katk 13:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nadchodzi nowa era w trendach fryzjerskich na wiosnę 2024. Fryzjerzy alarmują, że od kilku tygodni kobiety przychodzą do ich salonów i proszą o taką fryzurę an krótkie włosy. To odmładzające i eleganckie cięcie dla kobiet po 60-tce, wiosną będzie prawdziwym hitem. Panie wyglądają w tej modnej fryzurze aż 10 lat młodziej. Nic zatem dziwnego, że pokochały kobiety po 60-tce.