Wicepremier Krzysztof Gawkowski na Targach Książki i Mediów Vivelo. Niewiarygodne, jaki dał przykład!

To największe święto książki kraju w Polsce. Już drugi raz na PGE Narodowym spotykają się czytelnicy, ich ulubieni autorzy, influencerzy oraz podcasterzy. To właśnie tam tradycja zderza się z nowoczesnością. Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 to idealne miejsce, by: spotkać się, posłuchać ciekawych wywiadów, zdobyć autografy autorów oraz spędzić miło czas na największym w Polsce stadionie, który przez te kilka dni jest przestrzenią dla miłośników czytania.

Krzysztof Gawkowski na Targach Książki i Mediów VIVELO

Jednym z wydarzeń, które przyciągnęło wiele osób, było spotkanie z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Rozmowę prowadził zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" Jan Złotorowicz. Panowie przez godzinę rozmawiali na temat książek, które w przeszłości wydał wicepremier. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że polityk jest autorem takich pozycji jak: "Odnowa" i "Piętno prawdy".

Krótko po rozmowie, której przysłuchiwało się wiele osób, wicepremier odwiedził stoiska targowe. Szczególną uwagę poświęcił jednak strefie, gdzie wystawione były książki Wydawnictwa Harde. Wicepremier postanowił zaszaleć! Zabrał się za wybieranie książek z półek i co więcej, kilka nawet zakupił! Dał świetny przykład innym, bo przecież w tym święcie książki o to chodzi!

