Fryzjerzy w 2024 głoszą, że wraca hit lat 70. Klientki błagają o brushing. Ta fryzura dodaje włosom mega objętości. Tłumaczymy, co to brushing

Fryzjerzy w 2024 głoszą, że wraca hit lat 70.. Klientki błagają o brushing

Wraz z nowym rokiem, nadciągnęły nowe trendy w modzie i fryzjerstwie. Styliści zauważyli, że coraz więcej klientek prosi o fryzurę, która była modna w latach 70. i najwyraźniej wraca do łask. To ponadczasowe uczesanie dodaje włosom mega objętości, dlatego najczęściej decydują się na nie kobiety o cienkich lub rzadkich włosach. Fryzjerzy zdradzili, że ta modna fryzura w 2024 roku skradła serca wielu ich klientek. Przychodzą o ich salonów i proszą o brushing. Na czym polega fryzura typu brushing? Krótko mówiąc to włosy wywinięte na zewnątrz. Jej zaletą z pewnością jest fakt, że bez najmniejszego problemu można ją zrobić samodzielnie w domu.

Jak zrobić modną fryzurę brushing?

Nie musisz iść do fryzjera, aby ułożyć swoje pasma w ten sposób. Fryzurę brushing można wykonać samodzielnie. Wystarczy, że masz w domu okrągłą szczotkę, suszarkę lub po prostu lokówkę. Końcówki modeluje się na szczotce, susząc je pod kątem zewnętrznym. Warto wcześniej nałożyć na kosmyki piankę utrwalającą, która sprawi, że fryzura będzie się dłużej trzymać, a pasma będą elegancko lśnić.