Dzięki tej modnej fryzurze moja mama wygląda 15 lat młodziej. Ponadczasowe cięcie to synonim elegancji i nowoczesności. Odmładzająca fryzura dla kobiet po 50-tce na wiosnę 2024

Walentynkowe must have. Bestsellery znanej marki

Dzięki tej modnej fryzurze moja mama wygląda 15 lat młodziej. Ponadczasowe cięcie dla kobiet po 50-tce

Wiele kobiet boi się zmiany swojej dotychczasowej fryzury. Czasami jednak warto zaryzykować i nieco zmienić swój wygląd, gdyż może się okazać, że taka metamorfoza odejmie nam lat. Ostatnio przekonała się o tym moja mama, która po wielu namowach fryzjera zdecydowała się na modną fryzurę dla kobiet po 50-tce. Klasyczny bob okazał się w jej przypadku strzałem w dziesiątkę. To klasyczne cięcie dodaje nie tylko elegancji, ale też sprawiło, że moja mama wygląda 15 lat młodziej. Asymetrycznie obcięte włosy o długości za ucho, nie tylko pięknie podkreśliły owal twarzy, ale także dodały nowoczesnego look'u. Co więcej, stylista poradził mojej mamie, aby nieco rozjaśniła pasma. Delikatne refleksy wspaniale rozświetliły jej cerę i zamaskowały zmarszczki.

Odmładzająca fryzura dla kobiet po 50-tce. Komu pasuje bob?

Bob to krótka fryzura o długości między linią brody a ramion. Jej charakterystyczną cechą jest to, że pasma z tyłu głowy są krótsze od tych znajdujących się przy twarzy. Komu pasuje ta odmładzająca fryzura? Kobiety o twarzy okrągłej powinny postawić na long boba, czyli włosy do ramion. W przypadku twarzy kwadratowej dobrze prezentuje się wycieniowany bob do ramion. Z kolei posiadaczki owalnej buzi mogą postawić na dowolną wersję tej fryzury, na przykład bob z grzywką.