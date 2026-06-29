Japońscy ogrodnicy tak pozbywają się ćmy bukszpanowej. Tylko 4 łyżeczki tego, a cała kolonia pada trupem. Oprysk na ćmę bukszpanową

Czym jest i skąd wzięła się ćma bukszpanowa?

Do Polski ćma bukszpanowa trafiła w okolicach roku 2012. Eksperci wskazują, że gatunek ten przywędrował do Europy z Azji, najprawdopodobniej podczas importu. Ćma bukszpanowa szybko się rozprzestrzeniła i obecnie jest jednym z najpoważniejszych gatunków inwazyjnych w europejskich ogrodach. W Azji jest to gatunek naturalny, a jego populacja jest kontrolowana przez naturalnych wrogów takich jak azjatyckie szerszenie. W Azji przeciwko ćmie bukszpanowej stosuje się także pułapki feromonowe, które zakłócają rozmnażanie oraz kontrolę chemiczną.

Ćma bukszpanowa to gatunek motyli które żerują na roślinach. Dorosłe osobniki żyją stosunkowo krótko i nie wyrządzają większych szkód. Prawdziwe spustoszenie sieją natomiast larwy. Tylko w ciągu jednego sezonu samice ćmy bukszpanowej mogą wydać na świat nawet 4 pokolenia młodych osobników. Larwy ćmy bukszpanowej niszczą rośliny, żywią się one bowiem młodymi pędami oraz liśćmi. Cechą charakterystyczną wskazująca, że rośliny zostały zaatakowane przez ćmę bukszpanową są białe nitki przypominające bawełnianą pajęczynę, które pojawiają się pomiędzy gałęziami.

Wymieszaj 4 łyżki tego proszku z wodą i spryskaj bukszpan. Ćma bukszpanowa padnie martwa

Jest wiele naturalnych sposób na pozbycie się ćmy bukszpanowej. Jeżeli zauważysz, że szkodniki te zaatakowały Twoje roślin to warto sięgnąć po proszek do pieczenia. W 1 litrze wody należy rozpuścić około 4 łyżeczki proszku do pieczenia. Tak przygotowanym roztworem trzeba obficie spryskać rośliny. Podobnie może zadziałać obsypanie krzewów mąką. Larwy ćmy bukszpanowej obumierają z braku tlenu i spadają na ziemię. Naturalne opryski warto regularnie powtarzać, najlepiej co dwa tygodnie. W przypadku, gdy szkodników jest bardzo duże konieczne może okazać się sięgnięcie po kupne opryski. Ogrodnicy, zarówno Europejscy, jak i Azjatyccy najczęściej polecają preparaty zawierające bakterie Bacillus thuringiensis. Dostaje się ona do przewodu pokarmowego gąsienic i wytwarza krystaliczne białka. Larwy giną w przeciągu 3 dni. Oprysk Bacillus thuringiensis działa bardzo skutecznie, ale można w sezonie przeprowadzić jedynie 3 takie zabiegi. Usuwając ćme bukszpanową z roślin najlepiej jest połączyć domowe sposoby z tymi profesjonalnymi.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie

Jak rozpoznać ćmę bukszpanową? Cykl rozwojowy szkodnika

Kluczem do skutecznej walki ze szkodnikiem jest jego wczesne rozpoznanie na każdym etapie rozwoju. Samice ćmy bukszpanowej składają niewielkie, jasnożółte jaja o średnicy około 1 mm, najczęściej w grupach po kilkanaście sztuk na spodniej stronie liści, w głębi krzewu. Z jaj wylęgają się gąsienice, które są najbardziej żarłocznym i niszczycielskim stadium. Początkowo są jasnozielone, z czasem ciemnieją, a na ich ciele pojawiają się charakterystyczne brązowe i czarne paski. Dorosłe gąsienice osiągają nawet 4 cm długości.

Gdy gąsienica jest już najedzona, przechodzi w stadium poczwarki, która początkowo jest zielona, a z czasem brązowieje i osiąga do 2 cm długości. Z poczwarki wykluwa się dorosły motyl o rozpiętości skrzydeł około 4 cm. Najczęściej spotykana forma ma białe, opalizujące skrzydła z brązową obwódką. Rzadziej występuje odmiana brązowa z fioletowym połyskiem. Dorosłe ćmy nie żerują na bukszpanie, ale są aktywne nocą i odpowiadają za składanie jaj, rozpoczynając cykl od nowa.

Kiedy pryskać bukszpan? Pierwszy i ostatni oprysk w sezonie

Walkę z ćmą bukszpanową należy prowadzić systematycznie przez cały sezon wegetacyjny, czyli od kwietnia do października. Pierwszy oprysk najlepiej wykonać wczesną wiosną, już na początku kwietnia. To właśnie wtedy z zimujących kokonów wybudzają się pierwsze gąsienice, które rozpoczynają żerowanie. Wczesna interwencja pozwala zniszczyć pierwsze pokolenie szkodników, zanim zdążą wyrządzić poważne szkody i się rozmnożyć.

Ostatni oprysk w sezonie powinien być przeprowadzony jesienią, na przełomie września i października. Celem tego zabiegu jest zlikwidowanie ostatniego pokolenia larw, które przygotowują się do zimowania. Dzięki temu znacznie ograniczysz liczbę szkodników, które zaatakują twoje krzewy w kolejnym roku. Pamiętaj, aby opryski wykonywać w bezdeszczowy i bezwietrzny dzień, najlepiej wieczorem, co zwiększy ich skuteczność.

Jak uratować bukszpan po ataku ćmy? Regeneracja uszkodzonych krzewów

Nawet mocno uszkodzony przez ćmę bukszpanową krzew ma szansę na odrodzenie, pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań. Pierwszym i absolutnie kluczowym krokiem jest całkowite pozbycie się szkodników z rośliny, stosując jedną z opisanych metod. Następnie należy dokładnie obejrzeć krzew i przyciąć wszystkie uschnięte, zniszczone i ogołocone z liści pędy. Takie cięcie pobudzi roślinę do wypuszczania nowych, zdrowych gałązek.

Po usunięciu szkodników i przycięciu krzewu, roślina potrzebuje wsparcia, aby się zregenerować. Zadbaj o jej regularne nawadnianie, szczególnie w okresach suszy. Kluczowe jest również odpowiednie nawożenie, które dostarczy bukszpanowi niezbędnych składników odżywczych do odbudowy. Dzięki cierpliwej pielęgnacji nawet silnie uszkodzony bukszpan może odzyskać dawny wygląd i zdrowie.