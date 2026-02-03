Rozsyp w łazience dziś wieczorem. Wytępi rybiki z kryjówek raz na zawsze. Ta przyprawa działa na nie od razu. Domowe sposoby na rybki

Masz problem z rybikami cukrowymi, które zadomowiły się w Twojej łazience?

Odkryj sprawdzony domowy sposób, który pomoże Ci pozbyć się tych niechcianych lokatorów.

Sprawdź, jak prosta mieszanka może wytępić je w kilka dni i zapewnić spokój w Twoim domu!

Rozsyp w nocy, a pozbędziesz się rybików raz na zawsze. Ta przyprawa wytępi je w kilka dni

Rybik cukrowy to niewielki owad pokryty charakterystyczną srebrzystą łuską. Potocznie nazywa się go srebrzykiem. Rybiki często pojawiają się w domach i mieszkaniach. Szczególnie upodobały sobie łazienki, gdzie często panuje wilgoć oraz ciemność. Rybiki są bardzo długo żywotne i żyją nawet 8 lat. Bez jedzenia potrafią przeżyć nawet do roku. Cały czas składają jaja i się rozmnażają. Choć nie są niebezpieczne i szkodliwe dla ludzi, to jednak chyba większość z nas wolałaby się ich pozbyć z domu. Jeśli zauważysz małe robaczki w swojej łazience, które po zapaleniu światła chowają się w szczeliny np. między płytkami, to zapewne zamieszkały w Twoim domu właśnie rybiki. Jak je wytępić? Otóż zanim sięgniesz po chemiczne środki, to wypróbuj domowe sposoby na rybiki. Jednym z nich jest cukier puder i boraks, który dostaniesz w niemal każdej aptece. Rozsyp tę mieszankę w nocy, a pozbędziesz się rybików raz na zawsze.

Domowy sposób na rybiki cukrowe

Jak zastosować cukier puder i boraks w walce z rybikami? Wymieszaj cukier puder z boraksem w proporcji 2:1. Taką mieszankę rozsyp na kartkach papieru, porozkładaj je w kluczowych dla rybików miejscach w domu i zostaw na noc. Mała ilość kwasu borowego uszkadza pancerz tych owadów, a po jego spożyciu one umierają. Jednak należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kwas borowy jest substancją trującą dla ludzi i zwierząt domowych.

Jak zapobiegać pojawieniu się rybików?

Oczywiście oprócz wyżej opisanych sposobów na rybiki warto stosować kilka zasad, które pomogą nam uniknąć ponownego pojawienia się tych małych robaków w domu. Z racji, że lubią one pomieszczenia o wyższej wilgotności, dbaj o ich odpowiednią wentylację i osuszanie zakamarków po kąpieli. Wśród domowych sposobów na rybiki wymienia się uszczelnienie wszelkich otworów, którymi rybiki mogą przedostawać się do pomieszczenia.