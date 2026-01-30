Zrób tak z hippeastrum, a zakwitnie ponownie w tydzień. Zapomnij o standardowym okresie spoczynku

Redakcja Internetowa
2026-01-30 14:08

Twoje hipeastrum (popularnie nazywane amarylisem) właśnie straciło ostatnie kwiaty i zastanawiasz się, co dalej? Większość poradników mówi o konieczności przejścia w stan spoczynku, ale istnieje zaskakująca metoda, która pozwala pominąć ten etap i cieszyć się nowymi pąkami znacznie szybciej.

hippeastrum

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Co zrobić, gdy hipeastrum przekwitnie?

Gdy kwiaty zaczynają więdnąć, nie obcinaj od razu całego pędu. Najlepiej na bieżąco usuwać pojedyncze, zwiędnięte kielichy. Dzięki temu roślina nie traci energii na zawiązywanie nasion i może skierować ją na rozwój pozostałych pąków.

Jest jednak jedna, absolutnie kluczowa zasada, której trzeba bezwzględnie przestrzegać. Nigdy nie obcinaj zielonych, zdrowych liści, nawet jeśli pojawiły się już w trakcie kwitnienia. To właśnie one są teraz fabryką energii dla cebuli. Poprzez fotosyntezę produkują składniki odżywcze, które magazynowane są w cebuli, pozwalając jej zregenerować siły po ogromnym wysiłku, jakim było wydanie kwiatów. Obcięcie liści drastycznie osłabi roślinę i może uniemożliwić jej ponowne kwitnienie w przyszłości.

Metoda "bez spoczynku" na szybkie kwitnienie

Jeśli zależy ci na czasie, możesz wypróbować nietypowy sposób, który wbrew powszechnym zaleceniom pomija okres spoczynku.

  1. Poczekaj, aż pęd kwiatowy całkowicie zwiędnie i zaschnie, a liście zaczną żółknąć.
  2. Obetnij wszystkie obumarłe części tuż przy cebuli.
  3. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody, nie przestawaj podlewać rośliny.
  4. Postaw doniczkę w jak najbardziej słonecznym miejscu, np. na parapecie południowego okna.

Intensywne światło i stała wilgotność stymulują cebulę do natychmiastowego wzrostu. Efekt może być zaskakujący – nowy pęd kwiatowy potrafi pojawić się nawet w ciągu kilkunastu dni. Minusem tej metody może być mniejsza liczba kwiatów, ale dla szybkiego rezultatu warto spróbować.

Tradycyjna metoda z okresem spoczynku – dla cierpliwych

Jeżeli wolisz mieć pełną kontrolę i chcesz, aby roślina zakwitła na konkretną okazję, postaw na sprawdzoną metodę z zaplanowanym odpoczynkiem.

  1. Poczekaj, aż wszystkie nadziemne części rośliny – liście i pęd – całkowicie zwiędną i zaschną.
  2. Gdy to nastąpi, odetnij je tuż przy cebuli.
  3. Całkowicie przestań podlewać roślinę i pozostaw ją w suchej ziemi na około dwa miesiące.
  4. Gdy zechcesz "obudzić" cebulę, po prostu zacznij ją regularnie podlewać i przenieś doniczkę w jasne, ciepłe miejsce. Wkrótce powinna rozpocząć nowy cykl wzrostu, zwieńczony spektakularnym kwitnieniem.

Można również poeksperymentować i spróbować wyhodować nowe rośliny z nasion, które mogą pojawić się po kwitnieniu. To ciekawy sposób na powiększenie swojej kolekcji.

Hipeastrum czy amarylis? Krótkie wyjaśnienie

Choć powszechnie używamy nazwy "amarylis", roślina, którą najczęściej kupujemy w sklepach, to w rzeczywistości hipeastrum. Prawdziwy amarylis (Amaryllis belladonna) pochodzi z Afryki Południowej i wygląda nieco inaczej. Hipeastrum to jego kuzyn z Ameryki Południowej. Obie rośliny należą do tej samej rodziny, dlatego ich nazwy są tak często mylone, a zasady pielęgnacji bardzo podobne.

W galerii poniżej zobaczysz, jak sadzić i pielęgnować Hipeastrum

sadzenie hippeastrum
9 zdjęć
