Wymieszaj sodę oczyszczoną, ale nie z wodą, i przetrzyj kamień oraz zacieki na kabinie prysznicowej. Będzie w końcu czysta, że teściowa nie będzie mogła skomentować. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Masz dość uporczywego kamienia i nieestetycznych zacieków w kabinie prysznicowej, z którymi tradycyjne środki sobie nie radzą?

Istnieje zaskakująco prosta i ekonomiczna domowa metoda, która skutecznie rozprawia się z trudnymi osadami, przywracając blask bez męczącego szorowania.

Odkryj, jaki łatwo dostępny produkt, w połączeniu z pewnym dodatkiem, tworzy potężną pastę, która w zaledwie 30 minut usunie nawet najstarsze zabrudzenia i zapobiegnie ich nawrotom!

Wymieszaj sodę oczyszczoną z tym i przetrzyj brudną kabinę prysznicową. Usuwa zacieki i kamień

Wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że elementy łazienkowe, które mają tak częsty kontakt z wodą, tak szybko pokrywają się różnego rodzaju zabrudzeniami. Woda, mimo że jest użytkowania do mycia i czyszczenia, pozostawia po sobie ślady, które z czasem zaczynają przekształcać się w brud. To przede wszystkim kamień, czyli wytrącające się związki mineralne wapnia oraz magnezu. Wysoka zawartość tych pierwiastków świadczy o twardości wody. Im bardziej twarda woda, tym większy kamień, który osadza się praktycznie wszędzie. Z czasem zaczyna on tworzyć grubą, białą warstwę, która twardnieje i bez praktycznie niemożliwa do wyczyszczenia tradycyjnymi metodami. W łazience często można także spotkać zacieki i osady wytrącające się z mydła i płynów do kąpieli. Osiadają one na szybie prysznicowej i nawet szorowanie ich nie domywa. Na tego rodzaju zabrudzenia kabiny prysznicowej najlepiej sprawdzą się domowe metody. Często nawet nie wiemy, jak bardzo skuteczne mogą się one okazać.

Soda oczyszczona często polecana jest jako środek usuwający kamień. Jej zasadowe pH zmiękcza grubą warstwę kamienia i sprawia, że można go wyczyścić. Dodatkowo soda oczyszczona posiada właściwości antybakteryjne i przeciwdziała powstawaniu pleśni, co jest niezwykle ważne podczas sprzątania łazienki. Najczęściej sodę oczyszczoną miesza się z wodą, aby powstała gęsta pasta. Na trudne i duże zabrudzenia polecany jest jednak inny sposób. Zaleca się wymieszanie sody oczyszczonej z woda utlenioną w równych proporcjach. Powstałą w ten sposób papkę nakłada się na brudne zakamarki kabiny prysznicowej. Następnie należy odczekać około 30 minut i wszystko przetrzeć chłodną wodą. Dodatek wody utlenionej sprawia, że mieszanka ma jeszcze większe właściwości czyszczące. Działa delikatnie wybielająco, dzięki czemu doskonale czyści białe fragmenty sylikonu, a także fugi oraz przeciwdziała osadzaniu się kamienia w przyszłości. Użyj tej mieszanki do czyszczenia kabiny prysznicowej, a pozbędziesz się problemy zacieków oraz nawracającego kamienia.

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