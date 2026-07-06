Tragiczny wypadek na prostym odcinku drogi! Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 lipca około godziny 18.00 na ul. Gliwickiej w Świętoszowicach. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tragedii.

W związku z prowadzonymi czynnościami ul. Gliwicka jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które – jak informują służby – mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz omijanie miejsca zdarzenia i wybieranie tras alternatywnych.

Więcej informacji wkrótce!

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