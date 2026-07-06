Barbórka w środku lata. Tarnowskie Góry oddadzą hołd górnikom

Świętowanie Dnia Górnika w lipcowych dniach może budzić zdziwienie w wielu regionach kraju, ale dla mieszkańców Tarnowskich Gór to głęboko zakorzeniona tradycja. Zwyczaj ten stanowi bezpośrednie nawiązanie do dawnych Bergfestów, organizowanych od schyłku osiemnastego wieku, aby upamiętnić moment odkrycia niezwykle bogatych złóż rud srebra. Obecnie to unikalne zjawisko jest jednym z najważniejszych filarów lokalnej tożsamości, niezmiennie intrygując odwiedzających z całego kraju.

Zbliżająca się edycja w 2026 roku zapowiada się nadzwyczajnie z uwagi na wielki jubileusz pięćsetlecia istnienia Tarnowskich Gór, co skłoniło organizatorów do znacznego poszerzenia harmonogramu. Centralne obchody zaplanowano w dniach od 10 do 12 lipca, jednak pierwsze atrakcje wystartują znacznie szybciej, a całość zwieńczy wieczorny pochód z pochodniami w dniu 16 lipca.

Tegoroczne świętowanie zainauguruje wielkie widowisko zatytułowane „Tarnogórskie Dzieje”, które zaplanowano na piątkowy wieczór w samym centrum miasta. Będzie to fascynująca opowieść muzyczno-literacka przygotowana przez miejscowe organizacje, mająca na celu przybliżenie najważniejszych punktów z wielowiekowej historii tej śląskiej miejscowości.

W połowie lipca, dokładnie 16 dnia tego miesiąca, centralnymi ulicami Tarnowskich Gór przemaszeruje uroczyście Bractwo Górnicze z zapalonymi pochodniami. Zgromadzeni przejdą z głównego placu prosto do Parku Kunszt, a całemu wydarzeniu towarzyszyć będzie historyczna narracja prowadzona przez Romana Balczarka.

Oto jak prezentowały się obchody letniej Barbórki podczas ubiegłorocznej edycji:

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Koncert na 100 pyrlików i skok przez skórę w Tarnowskich Górach

Największą rozpoznawalnością podczas tych letnich uroczystości cieszy się niezmiennie wyjątkowy Koncert na 100 pyrlików. Artyści grają wtedy na autentycznych szynach kolejowych, z których wydobywają specyficzne dźwięki za pomocą tradycyjnych młotków górniczych. Ta nietypowa forma muzyczna od wielu dekad fascynuje publiczność i urosła do rangi prawdziwego symbolu lokalnego święta.

Harmonogram przewiduje również widowiskową ceremonię skoku przez skórę, która tradycyjnie oznacza przyjęcie młodych adeptów do zaszczytnego grona górników. Zgromadzeni goście będą mieli okazję zatańczyć „Tarnogórskiego Walczyka” oraz zaśpiewać wspólnie „Tarnogórski Dzwoneczek”, a przez cały świąteczny weekend na rynku będzie funkcjonował jarmark pełen lokalnego rękodzieła.

Niezwykle istotnym elementem harmonogramu są oficjalne obchody zlokalizowane w Parku Kunszt, który powszechnie uważa się za historyczną kolebkę całego przemysłu na Górnym Śląsku. Właśnie teraz mija dokładnie 242. rocznica natrafienia na drogocenne kruszce w słynnym szybie Rudolphine, co dało ogromny impuls do rozwoju nowoczesnych technik wydobywczych w tej części kraju.

To właśnie na tym historycznym terenie zorganizowany zostanie klasyczny Bergfest, będący wiernym odtworzeniem uroczystości znanych sprzed ponad dwustu lat.

Obchody 500-lecia miasta. Tarnowskie Góry szykują liczne koncerty

Lipcowe święto górników to nie tylko patetyczne ceremonie, ale także niezwykle bogaty zestaw koncertów w wykonaniu orkiestr dętych, pokazów lokalnych twórców oraz spektakli o charakterze improwizowanym. Dodatkowo organizatorzy zadbali o liczne warsztaty dla miłośników rękodzieła i szereg angażujących aktywności skierowanych do najmłodszych uczestników wydarzenia.

Przed zgromadzoną publicznością wystąpi między innymi Grzegorz Płonka ze swoim zespołem, Franek Lakuna, a także muzycy z Silesian Brass Quartet, Power of Winds Koncertowej Orkiestry Dętej oraz R.S. Jazz Band. Oprócz tego zaplanowano imponujące występy miejscowych chórów oraz tradycyjnych orkiestr dętych, które stanowią absolutny fundament każdego górniczego święta.

Uczestnicy lipcowej imprezy zyskają szansę na zrobienie zakupów na stoiskach rękodzielniczych, a także na zwiedzenie ekspozycji Muzeum w Tarnowskich Górach. Z myślą o pasjonatach dziejów regionu przygotowano specjalne spacery z przewodnikami i merytoryczne prelekcje o przemysłowym dziedzictwie miasta.

Zbliżające się wielkimi krokami lipcowe obchody to z jednej strony kontynuacja górniczych tradycji, a z drugiej kluczowy punkt wielkiego jubileuszu 500-lecia Tarnowskich Gór. Twórcy tego przedsięwzięcia mają nadzieję, że połączenie starych obrzędów z rodzinną rozrywką przyciągnie do miasta rzesze turystów z całej Polski.