Zamocz w tym waciki kosmetyczne i połóż pod wanną. Nie dość, że wyplenisz rybiki z łazienki, to jeszcze sprawisz, że podczas kąpieli będzie Ci pięknie pachnięć. Jak pozbyć się rybików?

Rybiki cukrowe to częsty, choć niegroźny problem w polskich łazienkach, a ich obecność często sygnalizuje nadmierną wilgotność i idealne warunki do rozwoju.

Te niewielkie owady, aktywne głównie nocą, uwielbiają ciepłe i wilgotne zakamarki, takie jak przestrzeń pod wanną czy szczeliny.

Odkryj genialny domowy trik z zaledwie jednym składnikiem, który skutecznie odstraszy rybiki i zapewni świeży zapach w Twojej łazience!

Dlaczego rybiki pojawiają się w Twoje łazience?

Rybiki to niewielkie owady o podłużnym półprzezroczystym ciele. Są częstymi gośćmi w naszych domach. Eksperci wskazują, że szczyt ich obecności przypada właśnie na lato. Dzieje się tak ponieważ rybiki uwielbiają ciepło oraz wysoką wilgotność. Latem mają zatem idealne warunki do rozwoju. Najczęściej pojawiają się tam, gdzie panuje wysoka wilgoć, czyli w łazienkach, rzadziej w kuchniach czy spiżarniach. Jeżeli zmagasz się z dużą kolonia rybików to może być znak, że w Twojej łazience jest zbyt wysoka wilgoć. W takim przypadku należy pomyśleć nad rozwiązanymi ją redukującymi. Wilgotność powietrza może prowadzić do pojawienia się grzybów oraz pleśni na ścianach i szczelinach pomiędzy płytkami. Rybiki cukrowe nie są groźne i niebezpieczne. Nie gryzą i nie przenoszą chorób. Eksperci wskazują, że owady te nie należą do grupy pasożytów i nie są nosicielami wirusami. Nie należy się ich obawiać. Jeżeli jednak nie chcesz dzielić łazienki z rybikami, poznaj sposoby ja ich skuteczną eliminację.

Nasącz w tym waciki kosmetyczne i rozłóż wokół wanny. Usuniesz rybiki w jedną noc

Rybiki uwielbiają ciemne i wilgotne miejsca. W łazience najczęściej gromadzą się pod wanną, w szczelinach wokół zlewu, a także w listwach przypodłogowych. Aktywne stają się w nocy i to właśnie o tej porze najłatwiej jest je zaobserwować. Najczęściej czmychają w popłochu za każdym razem, gdy włączysz światło. Aby pozbyć się rybików cukrowych z łazienki najlepiej jest ustawić odstraszające pułapki. Pisaliśmy już o sposobie posmarowania kartki papieru miodem. Rybiki przyklejają się do miodu i możesz ja usunąć z łazienki. Inną metodą radzenia sobie z rybikami są drażniące je zapachy. Wystarczy, że weźmiesz kilka wacików kosmetycznych i namoczysz je w olejku lawendowym. Następnie rozłożysz waciki wokół wanny i gotowe. Zapach lawendy skutecznie odstraszy owady z Twojej łazienki, a dodatkowo sprawi, że będzie w niej pięknie pachnieć. W przeciwieństwie do rybików, ludzie zazwyczaj bardzo lubią zapach. Działa on kojąco i wspomaga relaks. Pamiętaj, aby zapachowe odstraszacze na rybiki codziennie zmieniać na świeże. W ten sposób zapach będzie stale wyczuwalny.

7