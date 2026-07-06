Nie żyje 45-letni rowerzysta. Policja zatrzymała Ukraińca, który miał odjechać z miejsca zdarzenia

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-06 9:27

Do tragicznego zdarzenia doszło na trasie Głębinów-Skorochów. 45-letni rowerzysta zginął po tym, jak został potrącony przez samochód. Podejrzany o spowodowanie wypadku uciekł, ale dzięki intensywnej pracy kryminalnych został już zatrzymany. To 40-letni obywatel Ukrainy, któremu grozi teraz wieloletnie więzienie.

Policjanci zakończyli poszukiwania kierowcy podejrzanego o udział w tragicznym wypadku, do którego doszło na początku lipca w powiecie nyskim. Według śledczych mężczyzna miał potrącić rowerzystę, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Sąd zdecydował już o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu.

- Kryminalni z Nysy ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Decyzją sądu 40-letni obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w środę 1 lipca na trasie Głębinów - Skorochów. Śmierć na miejscu poniósł 45-latek. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nysie - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nysie. 

Dramatyczne zgłoszenie w nocy

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy 1 lipca. Służby zostały powiadomione o rannym mężczyźnie odnalezionym przy drodze między Głębinowem a Skorochowem.

-1 lipca w godzinach nocnych, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na trasie Głębinów- Skorochów w przydrożnym rowie został znaleziony ranny mężczyzna, a obok niego rower

- przekazuje nyska policja. 

Na miejsce skierowano policjantów, strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo podjętej reanimacji życia 45-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

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Śledczy zabezpieczyli ślady

Po tragedii funkcjonariusze wspólnie z prokuratorem przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i rozpoczęli analizę zabezpieczonych dowodów. To właśnie zebrany materiał pozwolił wytypować samochód, który miał brać udział w wypadku.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady i dowody na miejscu zdarzenia. Zebrane materiały pozwoliły na ustalenie marki pojazdu, który brał udział w potrąceniu rowerzysty. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący renault, potrącił prawidłowo poruszającego się rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy 45-latkowi

- podaje Komenda Powiatowa Policji w Nysie. 

Zatrzymanie i zarzuty

Dalsze działania operacyjne doprowadziły śledczych do zatrzymania podejrzanego. Jak wynika z informacji policji, w chwili zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

- Nyscy kryminalni, podjęli szereg działań, które doprowadziły do zatrzymania 40-letniego mężczyzny. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie

- przekazują policjanci. 

40-latek usłyszał już zarzuty i przyznał się do spowodowania wypadku. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjant zatrzymuje mężczyznę w radiowozie. Obok zdjęcie rozbitego auta. O wypadku w Nysie przeczytasz na SE.
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