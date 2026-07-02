Pogoda w Opolu na weekend 3-5 lipca

Nadchodzący weekend w Opolu zapowiada się pod znakiem zmiennej aury. Podczas gdy jego pierwsza część upłynie w słonecznej i stabilnej atmosferze, ostatni dzień przyniesie ze sobą opady deszczu, które mogą wpłynąć na weekendowe plany.

Słoneczny i przyjemny piątek

Piątek, 3 lipca, rozpocznie weekend w bardzo przyjemnym stylu. Pogoda będzie słoneczna, a niebo przez większość dnia pozostanie bezchmurne, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. W najcieplejszym momencie termometry wskażą komfortowe 24 stopnie Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie już chłodniejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 15°C. Umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 6 m/s, może przynieść przyjemne orzeźwienie.

Sobota najchłodniejsza, ale wciąż pogodna

Sobota, 4 lipca, podtrzyma dobrą passę pogodową w Opolu. To będzie kolejny dzień z niemal bezchmurnym niebem, idealny na weekendowy wypoczynek. Warto jednak zauważyć, że będzie to najchłodniejszy dzień w tym okresie, choć ochłodzenie będzie niewielkie. Maksymalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z kolei po zachodzie słońca słupki rtęci spadną do około 13°C, co zapowiada dość chłodną noc. Wiatr nie zmieni swojej siły i, podobnie jak w piątek, będzie wiał z prędkością około 6 m/s. Tego dnia synoptycy nie przewidują żadnych opadów.

Deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Prawdziwy zwrot w pogodzie nastąpi w niedzielę, 5 lipca. Ten dzień przyniesie zapowiadaną zmianę aury, która zakończy słoneczny okres. Choć temperatura znów wzrośnie i w ciągu dnia osiągnie poziom z piątku, czyli około 24 stopnie, to na niebie pojawią się chmury deszczowe. Prognozy wskazują na wystąpienie słabych opadów deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. To ważna informacja dla osób planujących niedzielne aktywności. Tego dnia osłabnie również wiatr – jego prędkość spadnie do około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Opolu?

Dwa oblicza weekendowej aury w Opolu dają różne możliwości spędzenia wolnego czasu. Słoneczne i bezdeszczowe piątkowe popołudnie oraz cała sobota to idealna okazja do skorzystania z uroków miasta na świeżym powietrzu. To świetny moment na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w parkach i na otwartych przestrzeniach. Warto maksymalnie wykorzystać te dni, ponieważ niedziela będzie wymagać elastyczności. Prognozowane słabe opady deszczu sugerują, że plany warto przenieść do miejsc pod dachem lub zaopatrzyć się w parasol, jeśli mimo wszystko planujemy wyjście.

Dane pogodowe: OpenWeather